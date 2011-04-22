-ELEKTRİKLİ BİSİKLET KULLANANLARA EHLİYET ZORUNLULUĞU MERSİN (A.A) - 21.04.2011 - Ehliyet ve ruhsat istenmemesinin yanı sıra tasarruflu olması nedeniyle son aylarda kullanımı yaygınlaşan elektrikli bisikletlerle ilgili yeni bir düzenlemeye gidildiği, bu kapsamda sürücülerinin A1 sınıfı ehliyet sahibi olma zorunluluğu getirildiği bildirildi. Mersin Trafik Denetleme Şube Müdürü Mehmet Özer, yaptığı yazılı açıklamada, çevre dostu taşıt olarak bilinen elektrikli bisikletlerin, ehliyet ve ruhsat istenmemesinin yanı sıra akaryakıt yönünden de tasarruflu olması nedeniyle kentte büyük rağbet gördüğünü belirtti. Özer, ancak trafikte çocuk yaştakilerin bilinçsiz elektrikli bisiklet kullanımı, kural ihlalleri ve meydana gelen kazalar ile ilgili yoğun şikayetler alınması üzerine yeni bir düzenlemeye ihtiyaç duyulduğunu söyledi. Özer, Emniyet Genel Müdürlüğü, Bayındırlık ve İskan Bakanlığı, Maliye Bakanlığı, Sanayi ve Ticaret Bakanlığı ile Ulaştırma Bakanlığı temsilcilerinin katılımıyla 28 Mart'ta yapılan toplantıda ''Elektrikli Bisiklet Kullanımı''na yönelik yeni düzenlemeler getirildiğini vurguladı. Bu kapsamda artık elektrikli bisiklet kullananların ehliyet sahibi olması gerektiğini ifade eden Özer, yeni yönetmelikle ilgili şu bilgileri verdi: ''Gücü 0.25 kilovattan ve hızı ise 25 kilometreden az olan elektrikli bisikletlerin, Karayolları Trafik Yönetmeliğinde tanımlanan motorlu bisiklet sınıfına alındığı, A1 sınıfı sürücü belgesi kullanılması gerektiği, sürücü belgesi olmayanlar hakkında Karayolları Trafik Kanunu'nun 36. Maddesi gereğince ehliyetsizlikten 600 TL adli para cezası uygulanacağının halkımız tarafından bilinmesini istiyoruz. Öte yandan ehliyetsiz sürücü aynı zamanda araç sahibi değil ise araç sahibine de ayrıca 290 TL idari para cezası tatbik edilecek.'' Özer, elektrikli bisiklet sürücülerinin motosiklet kullanıcıları gibi kask takmalarının da zorunluğu hale getirildiğini bildirerek, kasksız sürücülere 66 TL idari para cezası uygulanacağını kaydetti. Özer, ''Yapılan düzenlemeler, vatandaşların can ve mal güvenliğini korumaya yönelik. Bundan böyle denetimlerde, A1 ehliyeti olmayan ve kask takmayan elektrikli bisiklet sürücüleri hakkında yasal işlemlerin uygulanacağını, vatandaşların bu konuda gerekli dikkat ve hassasiyeti göstermelerini rica ediyoruz'' dedi.