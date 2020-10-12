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Yaşam

Elektrikli bisiklet düzenlemesi yolda: Yaş sınırı geliyor

"Karayolları Genel Müdürlüğü'ne elektrikli bisikletlerin girebileceği alanlar konusunda yetki verilmekte"

12 Ekim 2020 18:31

AKP Grup Başkanvekili Mehmet Muş, 39 maddelik çevre ajansı kurulmasını öngören kanun teklifi sunduklarını aktararak, "Hepimizin şikayet ettiği umumi açık yerlerde çevreyi kirletenlere bin lira idari para cezası gelecek. Mevzuata, 'bisiklet yolu' tanımı ekleniyor. Karayollarında bulunan şeritlerde, elektrikli bisiklet kullanma yaşı 15 olacak" dedi.

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