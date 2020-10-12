Elektrikli bisiklet düzenlemesi yolda: Yaş sınırı geliyor

Muş, TBMM düzenlediği basın toplantısında kanun teklifi hakkında şu bilgileri verdi:

"Bu düzenleme ile çevre ajansı kurulmuş olacak. Ambalajların tekrar sisteme dönüşmesini sağlayacak. Türkiye'de yaklaşık 9.9 milyar plastik, 6.6 milyar cam, 4 milyardan fazla da alüminyum kullanılıyor. Bunların toplamı 20 milyara yakın. Yeni sistemle beraber plastikteki dönüşüm oranı yüzde 90'a çıkmış olacak. 20 yıl içinde 12 bin kişilik bir istihdam alanı oluşmuş olacak ve 6 milyar Euro katkı sağlayacak. Kanun geçtikten sonraki bir yıl sistemin kurulması için çalışılacak. Bir yıl sonra 2021 başında, geri dönüşüm kapsamında ekonomiye kazandırılacak.

"Çevreyi kirletenlere bin lira ceza"

"Şahit olduğumuz acı olaylar oldu. Dere yataklarından kum çekilmesi ile ilgili idari para cezalarını artırıyoruz. Kum ve çakıl çıkaranlara 100 bin liradan 300 bin liraya kadar idari para cezası verilecek. Umumi açık yerlerde çevreyi kirletenlere bin lira idari para cezası gelecek.

"Araçların motorlarının bakımında yağları değiştiriliyor, doğaya zarar veriyor. Bakanlık yetkilendirme yapacak. Yetkilendirme olmayanların yağ değişiminde kısıtlama yapılacak. Yetkisiz yapanlara ise 10 bin lira para cezası verilecek.

Elektrikli bisiklet kullanma yaşı 15

"Mevzuata, 'bisiklet yolu' tanımı ekleniyor. Karayolları Genel Müdürlüğü'ne elektrikli bisikletlerin girebileceği alanlar konusunda yetki verilmekte. Karayollarında bulunan şeritlerde, elektrikli bisiklet kullanma yaşı 15 olacak. Sürücülerin öncelik vermesini de zorunlu hale getiriyoruz. Bunları kullananların sırt çantası hariç yük taşıması yasaklanacak."