Elektrikli bisiklet devri

Uluslararası Bisiklet Fuarı (IFMA-2008), Almanya'nın Köln kentinde açıldı. Fuara bu yıl "e-bike" ismi verilen elektrikli bisikletler damgasını vuruyor.



Elektrikli bisikletlere yerleştirilen düzenek, pedalın çevrilmesiyle elektrik üretiyor ve bir müddet sonra devreye girerek motor görevi yapıyor. E-bike adındaki elektrikli bisikletler artan petrol fiyatları karşısında otomobillere bir alternatif olarak cazibesini yükseltiyor. Elektrikli motoru olan bu bisikletler, saatte 45 km. hız yapabiliyor.



Kadınlar için özel tasarım



Elektrikli bisikletlerin kadınlar için özel olarak tasarlananları ise fuarı gezen kadınların büyük beğenisini topluyor. Bu bisikletlerde kadınların rahatı düşünülerek kimi özelliklere yer veriliyor. Örneğin zincirin üzerine yerleştirilen koruma maskesi kirlenmeden koruyor, bisiklete yerleştirilen çantalar alışverişi kolaylaştırıyor.



Klasik modellerde en yeni ürünler



Klasik modelleri tercih edenleri ise binlerce çeşit bisiklet bekliyor. Fuarda bisiklet sürme keyfine düşkün olanlar için üretilen vitessiz bisikletlerden, bir otomobil tasarımını andıran amortisörlü üç tekerlekli bisikletlere kadar en yeni modelleri görmek mümkün.



Fuarda, bisiklet parçalarından aksesuarlara, bisiklet kıyafetlerinden sigorta hizmetlerine kadar binlerce ürün sergileniyor. Üreticilerin her geçen gün daha hafif, daha güvenli, daha uygun fiyata ve daha cazip hale getirmek için çalıştığı bisikletler, özellikle orta Avrupa ülkelerinde çok yaygın olarak kullanılıyor. Almanya'da da 150 milyondan fazla bisikletin kullanıldığı sanılıyor.



