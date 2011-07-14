-ELEKTRİKLİ ARAÇLARLA İLGİLİ BEKLENTİ YÜKSEK İSTANBUL (A.A) - 14.07.2011 - Türkiye'de tüketicilerin elektrikli araçlara Avrupalı tüketicilere oranla çok daha fazla ilgi gösterdiği bildirildi. Deloitte tarafından Türkiye'deki tüketicilerin elektrikli araçlardan beklentilerini anlamak üzere gerçekleştirilen anket çalışmasının sonuçlarını ortaya koyan ''Elektrikli Araçlar Yolda... Dönüşüme Hazır mısınız?'' başlıklı rapor yayımlandı. Türkiye, Almanya, Belçika, Fransa, İngiltere, İspanya ve İtalya'da yapılan online araştırmaya dayanan rapora göre, Türkiye'deki katılımcılar elektrikli araçlara Avrupalı tüketicilere oranla daha fazla ilgi gösteriyor. Türk tüketicilerin bu araçlar hakkındaki farkındalığı her geçen gün artmasına rağmen henüz bilgi seviyelerini düşük olarak nitelendirmeleri ve elektrikli araçlardan beklentilerinin en üst seviyede olması da dikkati çekiyor. Tüketicilerin elektrikli araç satın alma kararı vermesini, içten yanmalı motorlu araçlardan da beklenen güvenilirlik, emniyet ve toplam kalite faktörlerinin yanı sıra sürüş menzili ve şarj süresi gibi performans faktörleri ile satın alma fiyatı, enerji tüketimi, bakım ve tamir gibi toplam kullanım maliyetleri ve çevresel faktörlerin etkilediği görülüyor. Rapora göre, tüketicilerin elektrikli araçlardan beklentileri ''Sürüş Menzili'', ''Şarj Süresi ve Altyapısı'' ile ''Fiyat ve Toplam Maliyet'' başlıkları altında özetlendi. Sürüş menziliyle ilgili Türkiye'deki tüketicilerin haftaiçi ve haftasonu günlük sürüş dinamikleri dikkate alındığında elektrikli araçların neredeyse tamamının sunduğu 120 kilometrelik sürüş menzili tüketicilerin kullanım ihtiyaçları açısından yeterli olmasına rağmen, tüketicilerin yüzde 80'i tarafından elektrikli araç satın almayı değerlendirmek için 120 kilometre ve altındaki sürüş menzili yeterli bulunmuyor. Şarj süresi ve altyapısında ise hızlı şarj, Avrupalı tüketiciler tarafından kritik olarak görülmesine karşın, Türkiye'deki tüketiciler uzun süreli şarj opsiyonuna daha sıcak yaklaşıyor. Uzun süreli şarj için evde şarj tüketiciler tarafından en çok kabul gören opsiyon olarak dikkati çekerken, işyerinde şarj opsiyonunun en düşük ilgiyi görmesi planlı enerji tedarik alışkanlıkları konusunda tüketicilerin bilgi ve farkındalık seviyesinin düşük olduğunu ortaya koyuyor. Fiyat ve toplam maliyette Türkiye'deki tüketiciler, Avrupa ortalamalarına paralel olarak elektrikli araçlara, içten yanmalı motorlu araçlara oranla daha fazla ücret ödemek istemediklerini ifade ediyor. Benzin fiyatlarının trendi ve içten yanmalı motorların yakıt tüketim verimliliği de elektrikli araçların yaygınlaşması için belirleyici faktörler olarak öne çıkıyor.