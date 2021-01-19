Elektrikli araçları beş dakikada tamamen şarj eden batarya geliştirildi

İsrailli bir şirket tarafından elektrikli araçların beş dakika içinde tamamen şarj edilebilmesini sağlayan bataryalar geliştirildi.

İsrailli şirket Storedot tarafından geliştirilen ve Çin'de üretilen yeni bataryalar, elektrikli araçların beş dakika içinde tamamen şarj edilebilmesini sağladı.

StoreDot isimli şirket, daha önce telefonlar, dronelar ve elektrikli scooter'lar için "ultra hızlı şarj eden" bataryalar geliştirmişti. Şirket şimdi de elektrikli araçları beş dakikada şarj eden batarya geliştirdi.

Şirket, 2025 yılına gelindiğinde araçların beş dakika içinde 100 mil gidebilecek kadar şarj olmasını hedefliyor. Bunu gerçekleştirebilmek için lityum-iyon bataryalar kullanıldı.