Elektrikli arabalarda bataryasız teknoloji

İsveçli enerji şirketi Alstom ile proje geliştiren Volvo, elektrikli araçların kullanacağı yola iki güç kablosu döşemeyi planlıyor. Böylece araçları hareket halindeyken aynı anda şarj olmaları sağlanacak.

İsveç’in Hällered test pistinde 400 metrelik bir yola kablolar döşeyen Volvo, ilk denemesinde bir kamyon kullandı.

Gizmag sitesinin haberine göre, akım toplayıcı bir cihaz bulunduran kamyon, yoldaki enerji hatları üzerinde ilerlerken 750 V elektriği aldı ve elektrik su soğutmalı ısıtıcı ünitesine aktardı.

İlk denemede dizel motorlu FH12 kamyonu kullanan Volvo, yoldaki elektrik kablolarının sadece araçlar üzerilerinden geçerken akım ileteceğini belirtti. Şirket, gelecekteki denemelerde doğrudan elektrik motorlu bir araç kullanacak. Uzun dönemde elde edilecek başarı, elektrikli araçlarda batarya kullanımına son verebilir.