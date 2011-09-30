-Elektrik zammı Resmi Gazete'de ANKARA (A.A) - 30.09.2011 - Enerji Piyasası Düzenleme Kurulunun (EPDK), 1 Ekim 2011 tarihinden itibaren (yarın) elektrik dağıtım şirketlerinin satacağı elektrik tarifelerini onaylamasının ardından, perakende tarifeleri de netleşti. Yeni tarife ile elektriğin kilovat saat (kWh) ücreti güç bedeli ve diğer yasal hükümlülükler hariç konutlarda yüzde 9,58 artışla 23,734 kuruş, sanayide orta gerilim için de yüzde 9,12 artışla 20,116 kuruşa yükseldi. EPDK'nın, Yüksek Planlama Kurulu'nun Enerji KİT'lerinin Uygulayacağı Maliyet Bazlı Fiyatlandırma Mekanizması Usul ve Esasları ile ilgili mevzuat ve elektrik dağıtım şirketlerinin talepleri çerçevesinde, 1 Ekim 2011 tarihinden itibaren geçerli olacak elektrik tarifelerine ilişkin kararı, Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlanarak yürürlüğe girdi. Buna göre, elektriğin kWh bedeli tek terimli tarifeler için (güç bedeli hariç) sanayide orta gerilim düzeyinde yüzde 9,12 artışla 20,116 kuruş, alçak gerilim düzeyinde yüzde yüzde 10 artışla 21,479 kuruş, ticarethanelerde yüzde 0,58 artışla 25,386 kuruşa yükseldi. Aynı şekilde meskenlerde kullanılan elektrik bedelleri de yüzde 9,58 artışla 23,734 kuruş, tarımsal sulamada yüzde 10,98 artışla 20,665 kuruş, aydınlatmada da yüzde 13,83 artışla 22,658 kuruşa çıktı. Şehit aileleri ve muharip malul gazilerin kullandığı elektriğin kWh bedelinde de 0,08 düzeyinde artış yapıldı. Öte yandan EPDK'nın açıklamasına göre de elektriğin kWh ücreti temel fiyat üzerine ''dağıtım bedeli, iletim bedeli ve perakende hizmet bedelini'' ekleyerek belirlenen tarifeye göre, meskenlerde elektrik fiyatı 29,578 kuruş, sanayi orta gerilim seviyesinde 24,479 kuruş, ticarethanelerde ise 30,816 kuruş olarak uygulanacak. -Toptan satış- Bu arada, EPDK'nın Türkiye Elektrik Ticaret Taahhüt Anonim Şirketi (TETAŞ) tarafından uygulanacak toptan satış tarifelerine ilişkin kararı da Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlandı. Buna göre yarından geçerli olmak üzere TETAŞ'ın perakende satış lisansına sahip bölgesel elektrik dağıtım şirketlerine satacağı elektrik fiyatı 16,55 kuruş/kWH olarak uygulanacak.