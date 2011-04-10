-ELEKTRİK VE SU SAYAÇLI PROTESTO İSTANBUL (A.A) - 09.04.2011 - Taksim Meydanı'nda toplanan Pir Sultan Abdal Kültür Derneği üyesi bir grup, diğer ibadethanelere sağlanan olanakların cemevlerine tanınmadığı gerekçesiyle yanlarında getirdikleri elektrik ve su sayaçlarını kırdı. Protestocu grup, ''Cemevlerimize ticarethane değil, ibadethane tarifesinden elektrik istiyoruz'', ''Cami, kilise, sinagog ibadethane de cemevi ticarethane mi?'' ve ''İnanç özgürlüğü istiyoruz'' yazılı pankartlar taşıdı. Grup adına açıklama yapan Pir Sultan Abdal Kültür Derneği Sultanbeyli Şubeleri Başkanı Sadegül Çavuş Çiftçi, Diyanet İşleri Başkanlığının, ibadethane statüsündeki yerleri sıralarken sadece cami, kilise, sinagog ve havrayı saydığını, dolayısıyla cemevlerinde kullanılan elektrik ve suyun parasının ticarethane ve konut tarifesi üzerinden ödendiğini söyledi. Çiftçi, cem ve kültür evlerinde kullanılan elektriğin ücreti ticarethane tarifesinden ibadethane tarifesine çevrilinceye kadar mücadelelerine devam edeceklerini kaydetti. Açıklamanın ardından gruptakiler, ellerindeki elektrik ve su sayaçlarını yere atarak kırdı. -EĞİTİM-İŞ'İN EYLEMİ- Bu arada, Galatasaray Lisesi önünde toplanan Eğitim-İş İstanbul Şubeleri üyesi bir grup da ''Misyoner öğretmen istemiyoruz'' sloganları eşliğinde Taksim Meydanı'na yürüdü. Grup adına yapılan açıklamada, ''40 bin yabancı dil öğretmeninin ithal edilecek olması milli birliği çökertecek ve Türkiye'de Batı kültürü egemen hale gelecek'' görüşü savunuldu. Türkiye'de atanmayı bekleyen çok sayıda yabancı dil öğretmeni bulunduğu ifade edilen açıklamada, ''bu yanlış karardan derhal vazgeçilmesi gerektiği'' öne sürüldü. -LİSELİ GRUPTAN ''ADALET NÖBETİ''- Öte yandan, Galatasaray Lisesi önünde toplanan ''Devrimci Liseliler'' üyesi bir grup da YGS'deki şifre iddialarını ''adalet nöbeti'' tutarak protesto etti. Grup adına yapılan açıklamada, YGS ile ilgili iddiaların öğrencilerin geleceğe dair umutlarını söndürdüğü ifade edilerek, ''Sorumluların cezalandırılması ve bu krizin liselilere zarar vermeyecek şekilde sonlandırılması talebiyle 'adalet nöbetine' başladık'' denildi.