-ELEKTRİK VE DOĞALGAZA ZAM YOK ANKARA (A.A) - 23.02.2011 - Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Müsteşarı Metin Kilci, yakın bir zamanda ne elektrik ne de doğalgaz fiyatlarında bir artış öngörmediklerini bildirdi. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Müsteşarı Metin Kilci, Arap ülkelerinde yaşanan olayların petrol fiyatları üzerinde artırıcı bir yönde etkisinin olduğunu, bunun da petrol ve doğalgazda büyük oranda ithalata bağımlı olan Türkiye'nin petrol faturasını artırdığını söyledi. Sadece petrol faturasının artmakla kalmayacağını, petrole bağlı olarak fiyatlandırılan doğalgaz maliyetlerinde de, ileride, gecikmeli de olsa önemli artışlar meydana geleceğini kaydeden Müsteşar Kilci, fakat bunun tüketici fiyatlarına ne ölçüde yansıyacağını şu anda kestirmemin mümkün olmadığını bildirdi. Kilci, ''Şu anda doğalgaza zam yapmayı gerektirecek bir gelişme söz konusu değil, ancak petrol fiyatlarının artmasının, doğalgaz alım maliyetlerine de etkisi söz konusu olacak'' dedi. Şu anda siyasi olarak karış ülkelerden biri olan Cezayir'den önemli miktarda LNG ithalatının söz konusu olduğunu dile getiren Kilci, bölgedeki gelişmeleri yakından takip ettiklerini, fakat şu anda Türkiye'nin enerjide arz güvenliğini etkilen bir durumun söz konusu olmadığını vurguladı. Enerjide arz güvenliği tehlikesine karşı alternatif tedbirlerin bulunduğuna da dikkat çeken Kilci, ''Özellikle petrol ithalatımızda bir kaynak çeşitliliği söz konusu. Doğalgaz konusunda Cezayir ile LNG kontratlarımız var. Fakat ihtiyaç olması durumunda biraz maliyeti göze alarak uluslararası spot piyasalardan da LNG temini mümkün'' diye konuştu. Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığının (TPAO) Libya'daki çalışmalarının hatırlatılması üzerine Metin Kilci, şu anda Libya'da TPAO'nun faaliyetlerinin durdurulmuş durumda olduğunu bildirdi. Kilci, ''Zaten şu ana kadar keşif yapılan noktalarda gerekli çalışmalar yapılıp kuyular bağlanmıştı. Yeni kuyuların açılması ve kulelerin buralara nakli söz konusuydu. Bu sürece ara verildi. Şu anda çalışmalar durmuş durumda, gelişmelere göre çalışmaların devamı gündeme gelecek'' dedi. Petrolde 100 doları psikolojik sınır olarak öngörmediklerini, daha önce petrolün varil fiyatının 140 doları aştığını, daha sonra ise 60-65 dolarlara kadar düştüğünü ifade eden Kilci, fiyatlarda zaman içerisinde böylesine iniş çıkışların olabileceğini söyledi. -ELEKTRİK VE DOĞALGAZ FİYATLARI- Nisan ayında ne doğalgaz ne de elektrik fiyatlarında bir artış beklentisi içinde olmadıklarını da belirten Kilci, ''Petrol fiyatlarının maliyetlere belli miktarda yansıması olacak, fakat şu anda bu maliyetler katlanılabilir düzeyde. Yakın bir zamanda ne elektrik ne de doğalgaz fiyatlarında bir artış öngörmüyoruz'' şeklinde konuştu.