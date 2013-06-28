Elektrik ve doğalgaza zam olacak mı?

Temmuz-Eylül döneminde nihai elektrik tarifelerine zam olmayacağı açıklandı. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Taner Yıldız, doğalgaz fiyatlarına Temmuz'da zam olup olmayacağını da açıkladı.

Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu (EPDK) 1 Temmuz'dan geçerli olmak üzere nihai elektrik tarifelerinde herhangi bir değişiklik yapılmamasına karar verdi.

Reuters'a bilgi veren bir enerji yetkilisi, "1 Ekim'e kadar elektrik fiyatlarında abone gruplarında herhangi bir değişiklik olmayacak" dedi.

EPDK, girdi maliyetlerine göre üçer aylık dönemlerde elektrik fiyatlarını belirliyor.