-ELEKTRİK VE DOĞALGAZ ÖZELLEŞTİRMELERİ YARGIDA ANKARA (A.A) - 20.10.2010 - Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği (TMMOB) Makina Mühendisleri Odası (MMO) elektrik dağıtım ve doğalgaz dağıtım özelleştirmelerini yargıya taşıdı. TMMOB MMO Yönetim Kurulu Başkanı Ali Ekber Çakar, yazılı açıklamasında, MMO'nun Kırklareli, Edirne ve Tekirdağ'ı kapsayan bölgede faaliyet gösteren Trakya Elektrik Dağıtım A.Ş, İzmir ve Manisa'yı kapsayan bölgede faaliyet gösteren Gediz Elektrik Dağıtım A.Ş, İstanbul'un Avrupa yakasını kapsayan bölgede faaliyet gösteren Boğaziçi Elektrik Dağıtım A.Ş, Diyarbakır, Şanlıurfa, Mardin, Batman, Siirt ve Şırnak'ı kapsayan bölgede faaliyet gösteren Dicle Elektrik Dağıtım A.Ş'deki yüzde 100 oranlarındaki kamu hisseleri ile Başkent Doğalgaz Dağıtım A.Ş'deki yüzde 80 oranındaki kamu hissesinin özelleştirilmesinin iptali için Danıştay'da beş ayrı dava açtığını kaydetti. Trakya, Gediz, Boğaziçi, Dicle Elektrik Dağıtım A.Ş. özelleştirme işlemlerinde Anayasa, yasalar ve hukuka aykırılıklar nedeniyle ayrı ayrı iptal davaları açıldığını belirten Çakar, iptal gerekçelerini şöyle sıraladı: ''Bu şirketlerin özelleştirme kapsam ve programına alındıklarına dair Özelleştirme Yüksek Kurulu kararı bulunmaması, devir işlemlerine dair imtiyaz sözleşmeleri imzalanmaması, yabancılaşma tehlikesine yönelik önleyici kısıtlama getirilmemesi, yatay ve dikey bütünleşme yoluyla tekelleşme ve yabancı hakimiyetine elverişli bir modelin bulunması, devir ve teslim düzenlemelerinin hukuka aykırılığı, şirketlerin tahsili kabil alacaklarının özelleştirmelerle devri yoluyla ihale bedellerinin büyük bir kısmının karşılanabilecek olmasının kamu yararına uygun olmaması.'' Çakar, Başkent Doğalgaz Dağıtım A.Ş. özelleştirme işlemlerine ilişkin ''kamu yararı ve 4046 sayılı yasanın özel amacına aykırılık oluşturması, özelleştirmenin mülkiyetin devri yoluyla yapılması, İmtiyaz Sözleşmesi imzalanmaması, BOTAŞ'a ait olan ve Ankara'nın yarısı kadar doğalgaz tüketen Baymina Suez Doğalgaz Yakıtlı Çevrim Santraline gaz ileten Yüksek Basınç Hattının ihale aşamasında Başkent Doğalgaz Dağıtım A.Ş'ye devrinin yapılması'' gerekçeleri, Anayasa, yasalar ve hukuka aykırılıklar nedeniyle iptal davası açıldığını anlattı. Ali Ekber Çakar, diğer gerekçeleri ''ihalenin kamu yararına sonuçlanmaması, yabancılaşma tehlikesine yönelik önleyici kısıtlama getirilmemesi, yatay bütünleşme yoluyla tekelleşme ve yabancı hakimiyetine elverişli bir modelin bulunması'' şeklinde özetledi.