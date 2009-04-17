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Bilim / Teknoloji

Elektrik uzaydan gelecek

ABD'nin Kalifornia eyaleti, 2016'dan itibaren uzaydan yere ışınlanacak güneş enerjisinden elde edilecek elektriği kullanmayı hedefliyor

17 Nisan 2009 03:00

ABD'nin Kalifornia eyaleti, 2016'dan itibaren uzaydan yere ışınlanacak güneş enerjisinden elde edilecek elektriği kullanmayı hedefliyor.

ABD'nin NBC televizyonunun internet sitesinde yer alan habere göre, Pacific Gas & Electric (PG&E) elektrik dağıtım firması, Solaren şirketinden 15 yıl süreyle on binlerce eve yetecek 200 megavat güneş enerjisi satın alacak. PG&E şirketinin Kalifornia eyaleti yetkililerinden bu konuda onay almaya çalıştığı belirtiliyor.

Uzayda dev paneller kurulacak

Plana göre, Solaren şirketi uzaydan güneş enerjisini elde etmek için güneş panelleri bulunan uyduları yörüngeye yerleştirecek ve sonra bu enerjiyi radyo frekansı enerjisine dönüştürerek yerdeki istasyona gönderecek. Buradaki enerjinin elektriğe dönüştürülmesinin ardından PG&E elektrik dağıtım şirketinin şebekesine verilecek.

Çok pahalı değil

Yenilenebilir enerji üretme projelerine hız verdiklerini belirten PG&E şirketi yöneticisi Jonathan Marshall, çevreyi kirletmeyen enerjiyi kabul edilebilir bir fiyata insanların hizmetine sunmayı amaçladıklarını söyledi.

Marshall bu projeyi hayata geçirmekle risk almadıklarını da açıkladı.

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