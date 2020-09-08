Elektrik üretiminde rekor kırıldı

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, 3 Eylül'de elektrik üretiminde 1 milyar 7 milyon kilovatsaat ile tüm zamanların en yüksek değerinin kaydedildiğini açıkladı. Aynı gün saatlik tüketimde de 49 milyon 556 bin kilovatsaat ile rekora ulaşıldı.

Üretim rekorunu sosyal medyada duyuran Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, “Üreten Türkiye’nin enerjisi rekorlar kırarak yükselmeye devam ediyor. Salgına rağmen günlük/saatlik elektrik üretiminde yeni rekorlarla Türkiye’nin enerjisine enerji kattık” dedi.

Önceki rekor 2 Ağustos 2018’de 1 milyar 6 milyon 642 bin kilovatsaat ile kırılmıştı.