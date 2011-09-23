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Ekonomi

Elektrik üretim özelleştirmelerinde ilk adım  ANKARA (A.A)

23 Eylül 2011 15:10

-Elektrik üretim özelleştirmelerinde ilk adım  ANKARA (A.A) - 23.09.2011 - Elektrik üretim özelleştirmelerinde ilk adım olan Hamitabat Kombine Çevrim Doğalgaz Termik Santrali için son teklifler bugün alınacak.  Blok satış yöntemiyle özelleştirilecek olan Hamitabat Termik Santrali'nde geçici teminat, 30 milyon dolar olarak belirlenmişti.  Kurulu gücü 1,156 MW olan Hamitabat Termik Santrali, EÜAŞ'ın toplam kurulu kapasitesinin yaklaşık yüzde 4,8'ini, Türkiye'nin toplam kurulu kapasitesinin ise yaklaşık yüzde 2,6'sını oluşturuyor.  Hamitabat Termik Santrali ile Enerjisa, Aksa, Limak gibi Türkiye'nin önde gelen grupları ilgileniyor.  Özelleştirme İdaresi Başkanlığı tarafından yapılacak olan yaklaşık 16 bin megavatlık, EÜAŞ'a ait santrallerden ilk önce 4 adet santralin, ardından 9 portföyün özelleştirilme kararının ilk adımı olarak, Hamitabat Termik Santrali'nde ihale ilanına çıkılmıştı. Hamitabat Termik Santrali'nde son teklif verme tarihi 27 Haziran 2011 olarak belirlenmiş, ancak Özelleştirme İdaresi Başkanlığı bu tarihi, 23 Eylül 2011'e (bugün) ertelemişti.  İhalede, ön yeterlilik kriterlerini karşılayan katılımcılar arasında Enerjisa Enerji Üretim A.Ş, Aksa Enerji Üretim A.Ş, Cengiz-Limak Yatırım-Kolin Ortak Girişim Grubu, IC İçtaş İnşaat Sanayi ve Ticaret A.Ş, Park Holding A.Ş, Eti Gümüş A.Ş yer alıyor.  Özelleştirme İdaresi Başkanlığı'nın teklif veren firmaları açıklaması bugün bekleniyor.  Türkiye'nin en büyük doğal gaz santrallerinden bir tanesi olan Hamitabat Termik Santrali'nin kurulu gücü 1.156 MW. Brüt üretimi 6,69 TWh, net üretimi 6,57 TWh olan santral, Trakya bölgesinde Kırklareli'nde yer alıyor.  Santralin Rusya'dan Türkiye'ye doğal gaz getiren Turusgaz boru hattına direk erişimi bulunuyor. Hamitabat Santrali, Türkiye'nin toplam elektrik üretiminin yaklaşık yüzde 3,4'ünü sağlıyor. 

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