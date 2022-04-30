Elektrik üretim maliyeti ile tarife arasındaki fark büyüyor: Tüm abone gruplarına zam bekleniyor

Üretim maliyeti ile tarife arasındaki fark büyüyor. Maliyeti 2.41 TL olan ancak 1.26 TL’ye satılan elektriğe 1 Mayıs’tan itibaren yeni zammın gelebileceği belirtiliyor. Özellikle mesken abonelerine verilen elektrikte üretim maliyeti ile satış fiyatı arasındaki farkın yüzde 92'ye çıkması nedeniyle durumun sürdürülemez olduğu vurgulanıyor. Enerji Piyasaları Uzmanı Çağada Kırım, normalde sektörde zammın temmuzda beklendiğini belirtirken, maliyet makasının açılmasıyla bu zammın mayıs ayına çekilebileceğini kaydetti.

Sözcü’den Taylan Büyükşahin’in haberine göre, Kırım, maliyet artış hızının böyle devam etmesi durumunda ağustos ayında üretim maliyetinin 3.54 TL'ye çıkacağını ifade etti.

BOTAŞ'ın elektrik üretim doğalgaz tarifesinin Ocak 2021'den bu yana standart metreküp başına 1.41 TL'den 10.75 TL'ye yükseldiğini söyleyen Çağada Kırım, artış oranının yüzde 600'ü bulduğunu belirtti. Tüm maliyetin elektrik satışına yansıtılmadığını ifade eden Kırım, ancak bunun sürdürülemez bir noktaya geldiğini aktardı. Kırım, “Tüm abone gruplarına zam bekleniyor. Zam oranını tahmin etmek şu an mümkün değil ama rakamlar ortada” dedi.