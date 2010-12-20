Elektrik üreten hız tümseği

T24 - Dünyada hızla tükenmekte olan enerji kaynaklarına çözüm arayan Pamukkale Üniversitesi öğrencileri, kasislerden geçen araçların ağırlığından elektrik üretecek proje geliştirdi.



PAÜ Eğitim Fakültesi Fen Bilgisi Eğitimi Anabilim Dalı tarafından ''3. Bilim ve Proje Sergisi'' açıldı. 60 öğretmen adayının katılımıyla yapılan bilim şenliğinde fizik, kimya ve biyoloji alanlarında deney gösterisi, görsel materyaller ve güncel bilimsel bilgilerin bulunduğu projeler sergilendi. Günlük hayatın zorluklarına çözüm üretmek için ortaya çıkarılan projeler, PAÜ Eğitim Fakültesi Dekanlık Binası'nda görücüye çıktı.



Sergide, günlük yaşamı kolaylaştırmak amacıyla, çamaşırların balkona asıldığında yağmurdan ıslanmasını önleyecek panjur çatı, kasislerden geçen araçların ağırlığından elektrik üretme, yabani hayvanları uzaklaştırmak için tasarlanmış ses düzeneği, çayın demlenme zamanını ayarlayamayanlar için zaman ayarlayıcılı çay demleme makinesi, elle bulaşık yıkama makinesi, arazileri havadan sulamak için raylı yağmurlama sistemi gibi birçok proje, geliştirilmek için destek bekliyor.





KASİSLER ELEKTRİK ÜRETECEK



''Sokak aydınlatmaları ve trafik ışıkları için, hazır olan enerji kaynaklarını kullanmadan nasıl enerji üretebiliriz?'' sorusuna uzun süre cevap aradıklarını ifade eden proje üreticilerinden Ali Çıyancı, ''Bu doğrultuda elektrik üreten kasisleri ürettik. Projemizde, her araç kasislerden geçtiğinde, mekanik enerji elektrik enerjisine çevrilecek. Bu enerji, akülere depolanarak şehir içi aydınlatmalardan, trafik aydınlatmalarına verilecek. Projeye başlama amacımız, dünyadaki enerji kaynaklarının tükenmesi. Daha fazla enerji kaynağı üretme arayışına girdik. İşlek caddelerde bu projeyi uygulayarak, dünyada var olan enerji kaynaklarına büyük destek sağlayacağımızı düşünüyoruz'' dedi.





'EV HANIMLARINA UZAKTAN KUMANDALI YER SİLME PASPASI'



Ev ev hanımların işlerini daha kolay hale getirebilmek için belediyelerin yerleri silme makinelerinden esinlenerek, uzaktan kumandalı yer silme paspası projesini hayat geçirdiklerini belirten Dilek Çetin de ''Üretilen alet sayesinde yere eğilmiyoruz. Sadece oturduğumuz yerden uzaktan kumanda vasıtasıyla hem deterjan püskürtüyoruz hem de yerleri siliyoruz. Yapımı da çok kolay. Uzaktan kumandalı bir arabaya, sabun püskürtme makinesi ve yerleri silmesi için de bezler takıyoruz. Bezler sayesinde, yerde bulunan tozlar arabanın hareket etmesiyle silinmiş oluyor'' diye konuştu.



Proje Danışmanı Yrd. Doç. Dr. Bilge Can da şunları söyledi: ''Fen Laboratuvarları Uygulamaları 1' dersinde, öğretmen adaylarına üst düzey düşünme becerilerini kazandırıyoruz. Çünkü fen eğitiminin kazandırması gereken şey, bilim okur-yazarı meydana getirmek. Bilim okur-yazarı da ülkenin geleceğine katkı sağlayacak bireydir. Bunu en kolay şekilde bilim projeleri yaparak sağlıyoruz. Ancak bu şekilde üst düzey bilimsel becerilerini ortaya koyabiliyorlar. Öğretmenler de öğrencilerine bu becerileri yansıtabilecekleri için bilim projeleri bu anlamda çok fazla önem kazanıyor.''



Ev temizliğinden, tarım sektörüne kadar birçok alanda kolaylık sağlamak amacıyla üretilen projeler, iki gün boyunca sergilenecek.







