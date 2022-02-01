Elektrik Mühendisleri Odası Başkanı: Esas şubatta gelecek faturalar daha kabarık olacak

Vatandaşa gelen faturalarda aralık ve ocak aylarının okumaları olduğunu belirten Pala; “Esas faturaların kabarıklığını şubat ayı okumalarında göreceğiz. Malum bu gelen faturalar aralık ayından kalma faturalar. Mevcutta 300 liralık bir fatura 450 lirayı buldu. şubatta bu ücret 600 lirayı bulacaktır diye düşünüyorum. Yüzde 100’lük bir artış olacak. Her fatura 3'te bir oranında daha artacak” ifadelerini kullandı.

TIKLAYIN - Resmî Gazete'de yayımlandı: En düşük tarifede hesaplanacak aylık elektrik tüketimi 210 kilovata çıkarıldı

TIKLAYIN - Erdoğan açıklamıştı: Aylık tarife limiti 210 kilovatsaate çıkınca fatura 42 TL düşecek

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu 01 Ocak'tan itibaren getirilen kademeli fiyat tarifesinde hanelerde 150 kWh'ye kadar olan tüketimler kilovatsaat başına vergiler dâhil 1,37 TL'den faturalandırılacağını, bunun üzerindeki her kilovatsaat tüketim için uygulanacak birim fiyatın ise 2,06 TL olacağını duyurmuştu. Elektrik faturalarının beklenenden yüksek gelmesi sonrası kamuoyunda tepki oluşurken, faturalandırmada değişikliğe gidildi. Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan Kabine toplantısının ardından elektrik faturalarında düşük tarifeden yüksek tarifeye geçiş için tüketim limitinin aylık 210 kilovatsaate çıkarılacağını açıkladı.