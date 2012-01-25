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Yaşam

Elektrik kesintisi rötar yaptırdı ŞANLIURFA (A.A) 

25 Ocak 2012 04:07

-Elektrik kesintisi rötar yaptırdı ŞANLIURFA (A.A) - 25.01.2012 - Şanlıurfa'da, GAP Havaalanı'nın elektrik sisteminde meydana gelen arıza nedeniyle Ankara'yla karşılıklı olarak gerçekleştirilen uçuş yaklaşık 4 saat rötarlı yapıldı. Alınan bilgiye göre, GAP Havaalanı'nda akşama doğru elektrik arızası meydana geldi. Devreye giren jeneratörler de daha sonra arızalanınca havaalanının idare binası, apron ve çevresine bir süre elektrik verilemedi. Bununla ilgili çalışmalar sonuçlanmayınca saat 18.40'da Ankara'dan-Şanlıurfa'ya yapılması gereken ve 20.30'da da Şanlıurfa'dan-Ankara'ya gerçekleştirilmesi planlanan uçuşlar bir süre ertelendi.  Bu arada, uçuş saatinden önce GAP Havaalanı'na giden yolcular, elektriklerin kesik olduğunu görünce yetkililerden bilgi almak istedi. Burada bir süre bekleyen ve güneş enerjisi sistemi kurmak amacıyla Şanlıurfa'da temaslarda bulunan Alman heyetin de aralarında bulunduğu yolculardan bazıları, bu duruma tepki gösterdi. Güvenlik görevlileri, havaalanı yetkililerine ulaşmaya çalışırken bir polis amiri, yolcuları üşümemeleri için salona alarak, sorunu Devlet Hava Meydanları İşletmesi (DHMİ) yetkililerine ilettiklerini belirtti. Saat 21.00 sıralarında elektriğin yeniden verildiği havaalanında, bu kez Ankara'daki hava şartları nedeniyle uçuşta rötar yapıldığı bildirildi.  Yetkililer, hava şartlarının düzelmesi sonucu Ankara-Şanlıurfa uçağının yolcularını alarak 23.05 sıralarında Ankara'dan havalandığını ve saat 00.20'de Şanlıurfa'ya indiğini, buradaki yolcularını aldıktan sonra yeniden Ankara'ya döneceğini belirtti. Öte yandan, aktarmalı uçuşları olan yolcuların alternatif seferlere kaydırıldığı bildirildi.

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