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Yaşam

Elektrik kesintisi için oturma eylemi NUSAYBİN (A.A)

16 Ağustos 2011 22:25

-Elektrik kesintisi için oturma eylemi NUSAYBİN (A.A) - 16.08.2011 - Mardin'in Nusaybin ilçesinde bir grup sık sık yaşanan elektrik kesintisini protesto ederek, basın açıklaması yaptı. Lozan Caddesinde toplanan grup adına konuşan Nusaybin Belediye Başkanı Ayşe Gökkan, Nusaybin'in 6 yıldır elektrik sorunuyla mücadele ettiğini belirterek, son 2 yılda elektrik kesintisinin yoğunlaştığını söyledi. 100 bini aşan nüfusa sahip Nusaybin'de bu sıkıntının giderilmesi gerektiğini ifade eden Gökkan, şöyle konuştu: ''Bugün biz burada bütün sivil toplum örgütleriyle, muhtarlarla ve halkla bir aradayız. Esnaf protesto için kepenk kapattı. Çünkü kesinti nedeniyle hiç bir iş yapamıyorlar. Kesinti nedeniyle evlerdeki bütün elektrikli aletler yandı. Yaşlılar, yüksek tansiyon ve kalp hastası olanlar yaşayamıyor. Artık bu kentte elektriğin can ve mal kaybına yol açtığını belirttik ve bunları yetkililere dosya olarak gönderdik. Ancak bize yanıt verilmedi. Biz artık bunu kabul etmeyeceğiz.''  Kent Konseyi Sekreteri Seyfettin Yavuz ise sorunun acilen çözülmesini isteyerek, ''Sorunu çözmemekte ısrar eden yetkilileri uyarıyoruz, bunun vebali büyüktür. Nusaybin'in elektrik sorununa kalıcı çözüm bulununcaya kadar demokratik eylemimizin devam edeceğini bütün kamuoyuna saygıyla duyuruyoruz'' dedi. Açıklamanın ardından Lozan Caddesini trafiğe kapatarak 5 dakika oturma eylemi yapan grup, daha sonra dağıldı.

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