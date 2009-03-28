Elektrik indirimi Resmi Gazete'de

Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu'nun (EPDK), elektrik fiyatlarında abone gruplarına göre yüzde 1,5-1,89 oranlarında indirim sağlayan kararı, Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlandı.



Kurul'un 19 Mart'ta yapılan toplantısında alınan ve Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlanan karara göre, 20 elektrik dağıtım şirketinin perakende elektrik satış tarifelerinde, 1 Nisan'dan geçerli olmak üzere indirim yapıldı. Şirketlerinin sattıkları sanayi elektriğinin fiyatında yüzde 1,66, konutlarda kullanılan elektriğin fiyatında ise yüzde 1,58 oranında indirime

gidildi.



Buna göre "dağıtım şirketlerinden enerji alan sistem kullanıcıları"nın, fon ve vergiler hariç olmak üzere, tek terimli tarifelerde, orta gerilim sanayi elektriğinin kilovatsaat fiyatı 17,137 kuruştan 16,852 kuruşa, mesken elektrik fiyatı da 19,803 kuruştan 19,489 kuruşa geriledi.



Aynı kapsamda, ticarethane elektrik fiyatı da yüzde 1,63 oranında azalışla 23,133 kuruştan 22,755 kuruşa düştü. Düşüş, doğrudan dağıtım şirketinden enerji alan iletim sistemi kullanıcısı tüketicilere ise yüzde 1,89 oranında yansıyacak.



Yeni elektrik tarifeleri



Dağıtım şirketlerinin elektrik satış fiyatları Ocak, Nisan, Temmuz ve Ekim aylarında dörder aylık periyotlar halinde EÜAŞ, portföy üretim grupları, TETAŞ ve PMUM maliyetleri dikkate alınarak belirleniyor.



En son 1 Ocak 2009'da perakende elektrik tarifelerinde, elektriğin kilovat saat ücreti konutlarda yüzde 1,18 oranında artırılırken, sanayide yüzde 0,45 oranında ucuzlatılmıştı.



Dağıtım şirketlerinin çeşitli gruplar için 1 Nisan'dan geçerli olmak üzere uygulayacakları tarifeler, bir önceki fiyatlarla karşılaştırmalı olarak (tek zamanlı tarife, KDV, fon ve diğer paylar hariç) şöyle:



1 Ocak 2009 1 Nisan 2009

Nihai Tüketici Nihai Tüketici

. Fiyatı Fiyatı

Değişim oranı

ABONE GRUBU (Kr/kWh) (Kr/kWh)

(yüzde)



Sanayi (Dağıtım şirketlerinden

enerji alıp iletim sistemine bağlı

sanayi kullanıcısı) 14,146 13,878

-1,89



Tek Terimli Sanayi Tarifesi

-Orta Gerilim 17,137 16,852

-1,66

-Alçak Gerilim 17,844 17,555

-1,62



Ticarethane 23,133 22,755

-1,63

Mesken 19,803 19,489

-1,58

Tarımsal Sulama 17,052 16,791

-1,53

Aydınlatma 18,279 17,998

-1,54

