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Ekonomi

ELEKTRİK FİYATINDA DEĞİŞİKLİK YOK ANKARA (A.A)

30 Eylül 2010 20:23

-ELEKTRİK FİYATINDA DEĞİŞİKLİK YOK ANKARA (A.A) - 30.09.2010 - Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu (EPDK), Ekim-Kasım-Aralık döneminde elektrik tarifelerinde, nihai tüketiciye yansıyacak herhangi bir değişikliğe gidilmediğini bildirdi.  EPDK'dan yapılan yazılı açıklamada, bugün yapılan toplantıda, 21 dağıtım şirketi tarafından 1 Ekim 2010 tarihinden itibaren uygulanacak perakende satış (PS) tarifelerinin revize edilmesi konusunun görüşüldüğü ve bu tarifelerde herhangi bir değişiklik yapılmamasına karar verildiği belirtildi. EPDK, Türkiye Elektrik Ticaret A.Ş.'nin 1 Ekim 2010 tarihi itibariyle uygulamaya başlayacağı toptan elektrik satış tarifesini de geçen hafta onaylamıştı. Kurul, TETAŞ'ın 1 Ekim 2010 tarihinden itibaren 3 ay süreyle elektrik dağıtım şirketlerine uygulayacağı elektrik toptan satış fiyatını, TETAŞ'ın istediği yüzde 20,35 indirim çerçevesinde aynı şekilde onaylamıştı.  TETAŞ, EÜAŞ ve PMUM maliyetleri dikkate alınarak, 21 elektrik dağıtım şirketinin uygulayacağı Ekim, Kasım, Aralık aylarını kapsayan elektrik perakende satış fiyatları belirleniyor. TETAŞ'ın 1 Ekim 2010 tarihinden itibaren 3 ay süreyle elektrik dağıtım şirketlerine uygulayacağı elektrik toptan satış fiyatını yüzde 20,35 indirmesi nedeniyle piyasada elektrik tarifelerinde indirim yapılacağı yönünde bir beklenti vardı.

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