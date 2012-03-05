Elektrik faturası vatandaşı çarptı

T24- CHP milletvekili Alaattin Yüksel’in soru önergesini cevaplayan Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Taner Yıldız, 2011’de abonelerden ‘kayıp-kaçak’ bedeli altında 2.7 milyar lira, sayaç bedeli olarak 129.4 milyon lira, 551 milyon liralık da TRT payının tahsil edildiğini açıkladı.

Vatan gazetesinden Kıvanç El'in haberine göre, elektrik faturalarındaki elektrik ücretinin dışında tüketiciden ‘sayaç okuma bedeli’, ‘Kayıp kaçak bedeli’ ve ‘TRT payı’ adı altına alınan ücretlerin yılda 3 milyar 380 milyon TL’yi aştığı ortaya çıktı. CHP İzmir Milletvekili Alaattin Yüksel’in soru önergesini yanıtlayan Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Taner Yıldız, Türkiye’de yaklaşık 33 milyon sayaç kullanıcısı olduğu bilgisini verdi. ‘Sayaç okuma bedeli’ adı altında 2011’de 129.4 milyon TL tahsil edildiğini ifade eden Yıldız, ‘TRT payı’ olarak da 551 milyon TL’lik meblağ toplandığını bildirdi.

Elektrik abonelerinden ‘kayıp-kaçak bedeli’ adı altında geçen yıl 2.7 milyar TL toplandığını açıklayan Bakan Yıldız, “Dağıtım şirketlerinin kendileri içine belirlenmiş olan hedef kayıp-kaçak oranına ulaşamamaları halinde ortaya çıkabilecek zarar ilgili şirkete bırakılmıştır” dedi.

Hedefe ulaşan şirketlerin geriye kalan kayıp bedelinin vatandaştan alındığını belirten Yıldız, “Uygulama döneminin her bir tarife yılı için hedef kayıp kaçak oranlarının belirlenmesiyle tüketicilerin daha düşük kayıp kaçak bedelinden fiyatlandırılması sağlanırken, dağıtım şirketlerinin daha düşük kayıp oranlarını gerçekleştirecek şekilde faaliyet göstermeleri teşvik edilmektedir” diye konuştu. Mevcut uygulamada bölgedeki kayıp kaçak bedeline göre o bölgede oturan vatandaşların faturalarına yansıması da farklı oranlarda oluyor.

Bakan Taner Yıldız, soru önergesinde şu bilgiyi verdi:“Kayıp enerji maliyetleri hesaplanırken ve tarifelere yansıtılırken 2011-2015 dönemi için onaylanan hedef kayıp kaçak oranları esas alınmıştır. Söz konusu oran geçen yıl onaylı rakamlar üzerinden yüzde 15.14 iken bu yıl yüzde 13.55 seviyelerine çekilmiştir. Dağıtım şirketleri önceki yıl muhatap oldukları kayıp kaçak enerji risklerine ilaveten iki rakam arasındaki farktan kaynaklanan riskleri de yönetmek durumunda bırakılmıştır.”