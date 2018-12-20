Elektrik direğini çalmaya çalışırken yakalandılar

Kayseri'de bir tarım işletmesinin bahçesindeki metal elektrik direğini çalmaya çalışan üç kişi yakalandı. Jandarma ihbar üzeri gittiği yerde şüphelileri suçüstü yakaladı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, merkez Kocasinan ilçesi Güneşli Mahallesi'nde, bir tarım işletmesinin bahçesinden hırsızlık yapıldığı ihbarı üzerine harekete geçti.

Olay yerine giden ekipler, işletme bahçesinde bulunan elektrik direğini oksijen kaynağı ile keserek çalmak isteyen üç kişiyi suçüstü yakaladı.

Şüphelilerinden birinin üzerinde bir miktar sentetik uyuşturucu da bulundu.

Elektrik direğini çalmaya çalışırken yakalanan zanlılar, çıkarıldıkları nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.