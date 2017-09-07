Elektrik direği devrilmesin diye köylüler tutuyor!

Bingöl’ün Karlıova İlçesi'ne bağlı yaklaşık 70 hane ve 500 nüfuslu Molaşakir Köyü meydanında bulunan çeşmenin üzerindeki elektrik direği, yıkılma tehlikesiyle karşı karşıya. Bir türlü bakım yapılmayan direği köylüler kendi imkanlarıyla tutmaya çalışıyor.

DHA'nın haberine göre, yaklaşık 10 aydır eğimli duran elektrik direği için köylüler birçok kez elektrik dağıtım şirketine başvuruda bulundu ancak sonuç alamadı. Bunun üzerine kendi imkanlarıyla çözüm arayışına giren köylüler, eğilen elektrik direğine destek için tahta direkler kullandı. Elektrik direğinin dibinde bulunan su çeşmesine gelen kadınlar ve çocuklarsa yıkılma tehlikesi nedeniyle korku dolu anlar yaşıyor.

Köy halkından Mehmet Ali Kaplan, başvurularına rağmen herhangi bir çalışma yapılmamasına tepki göstererek, “Bu direk köy meydanında olduğu için büyük tehlike saçıyor. Köyde bulunan birçok direk bu şekildeydi. Biz köylüler kendi çabamızla tahta direk dikerek onları düzelttik. Fakat bu demir direk köy meydanında ve büyük bir direktir, bunu onarmaya gücümüz yetmiyor. Direğin hemen altında cami var, Allah korusun bir gün üzerimize düşecek korkusu altında namaz kılıyoruz. Çocuklarımız altında oyun oynuyor, kadınlarımız direğin altında bulunan çeşmeden evlerine içme suyu getiriyor. Mağduruz, yetkililerin sesimizi duymasını ve bize yardımcı olmasını bekliyoruz” dedi.