-ELEKTRİK DAĞITIMINA İLİŞKİN SONUÇ YARIN AÇIKLANACAK ANKARA (A.A) - 23.05.2011 - Zeynep Akyıl - Başkent Doğalgaz özelleştirme ihalesinin iptal edilmesiyle birlikte toplam 10,8 milyar dolara özelleştirilen ve ek süre alınmaması halinde 31 Mayıs'a kadar 6,2 milyar dolar peşinat yatırılması gereken elektrik dağıtım bölgelerinde de aynı sorunun yaşanmaması için şirketlerin durumlarını bildirmelerine yönelik süre bugün doluyor. Edinilen bilgiye göre, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Taner Yıldız'ın ihalelerle ilgili bugün şirketlerin değerlendirmesini aldıktan sonra yarın Ankara Hilton Oteli'nde STEAM tarafından düzenlenecek ''Özelleştirme ve Arz Güvenliği Arenası''nda yola devam edecek ve ek süre talep eden şirketleri tek tek açıklayacağı öğrenildi. Aynı toplantıda Özelleştirme İdaresi Başkanı Ahmet Aksu'nun dağıtım ve üretim özelleştirmelerindeki bundan sonraki süreç hakkında açıklamalar yapacağı, EPDK Başkanı Hasan Köktaş'ın da sektöre yönelik bazı uyarılarda bulunacağı ifade ediliyor. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Yıldız, 21 Mayıs Cumartesi günü İstanbul'da Boğaziçi, Dicle, Trakya, Akdeniz, İstanbul Anadolu Yakası, Toroslar ve Gediz dağıtım bölgelerini kazanan şirketlerin temsilcileri ile toplantı yapmıştı. Bakan Yıldız, toplantıda bu ihalelerin tamamlanmasının hem sektör hem ülke ekonomisi açısından önemine yönelik uyarılarda bulunmuş ve bir gecikme olmaması için herkesin durumunu değerlendirmesini, yola devam edeceklerin ilave süre taleplerini bildirmelerini istemişti.