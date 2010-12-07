-ELEKTRİK DAĞITIMDA İHALELER TAMAMLANIYOR ANKARA (A.A) - 07.12.2010 - Türkiye elektrik dağıtım sektöründe perde, bugün yapılacak ihalelerle kapanacak. TEDAŞ'ta kalan son üç dağıtım şirketi olan İstanbul Anadolu Yakası, Akdeniz ve Toroslar Elektrik Dağıtım şirketlerinin nihai pazarlık görüşmesi bugün yapılacak. Söz konusu 3 şirketin özelleştirilmesiyle, dağıtım ihaleleri tamamlanmış olacak. Bundan sonra, elektriğin tamamı özel sektör eliyle dağıtılacak ve elektrik dağıtımda özel sektör dönemi başlamış olacak. Aralarında Enerjisa, Aksa gibi büyük grupların bulunduğu firmalar, ihalelere yoğun ilgi gösterirken, özellikle İstanbul Anadolu Yakası Elektrik Dağıtım A.Ş (AYEDAŞ), 2,1 milyon abone sayısı, 8 bin 672,1 gigavatsaatlik (GWH) elektrik tüketimiyle iştah kabartıyor. İstanbul Anadolu Yakası Elektrik Dağıtım A.Ş'de kayıp kaçak oranı ise yüzde 8,6 oranında bulunuyor. 1,5 milyon aboneye sahip Akdeniz Elektrik Dağıtım A.Ş'nin elektrik tüketimi 6 bin 48,6 GWH ve kayıp kaçak oranı ise yüzde 9. Toroslar Elektrik Dağıtım A.Ş. ise 2,6 milyon aboneye sahip ve elektrik tüketimi 13 bin 904,9 Gwh, kayıp kaçak oranı ise yüzde 8,9 oranında bulunuyor. Akdeniz Elektrik Dağıtım A.Ş, Antalya, Burdur, Isparta illerini, Toroslar Elektrik Dağıtım A.Ş. ise Adana, Gaziantep, Hatay, Mersin, Osmaniye ve Kilis illerini kapsıyor. Yetkililer, TEDAŞ'a ait elektrik dağıtım şirketlerinde gruplar halinde özelleştirme ihalelerine çıktıklarını belirterek, böylece piyasaya belirli sürelerle dağıtım şirketlerinin arz edilmiş olduğunu, yatırımcılara finansman ile ilgili yapacakları çalışmada kolaylık sağlandığını, dağıtım sektörünün kamudan özel sektöre geçmesinde de bir geçiş sürecinin yaşanmış olduğunu ifade ediyor. -ÖZELLEŞTİRME İŞLEMİ BİTENLER- Öte yandan özelleştirme işlemi biten dağıtım bölgeleri arasında Başkent Elektrik Dağıtım, Meram Elektrik Dağıtım, Sakarya Elektrik Dağıtım, Osmangazi Elektrik Dağıtım, Çamlıbel Elektrik Dağıtım, Uludağ Elektrik Dağıtım, Çoruh Elektrik Dağıtım A.Ş. bulunuyor. Sözleşme aşamasında bulunan bölgeler arasında Yeşilırmak, Fırat, Vangölü Elektrik Dağıtım bölgeleri yer alıyor. Onay aşamasında bulunan bölgeler ise Aras Elektrik Dağıtım, Boğaziçi Elektrik Dağıtım, Gediz Elektrik Dağıtım, Trakya Elektrik Dağıtım, Dicle Elektrik Dağıtım bulunuyor. Bu arada, özelleştirme programındaki elektrik dağıtım bölgeleri, Türkiye'nin dağıtım şebekesi, coğrafi yakınlık, yönetimsel yapı, enerji talebi ve diğer teknik mali etkenler dikkate alınarak 21 dağıtım bölgesine bölünmüştü. Bu dağıtım şirketlerinden Başkent EDAŞ, Sakarya EDAŞ ve Meram EDAŞ 2009 yılında özelleştirilmişti. Kayseri ve civarı ile Aydın-Denizli-Muğla bölgeleri 3069 sayılı kanun çerçevesinde özel şirketler tarafından işletiliyordu. Göksu EDAŞ ise 3096 sayılı kanun çerçevesinde devredilebilmesi için özelleştirme programından çıkartılmıştı. Şu ana kadar nihai pazarlık görüşmeleri gerçekleştirilen elektrik dağıtım bölgelerinden toplam 10,8 milyar dolarlık gelir elde edildi.