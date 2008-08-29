Elektrik alımında 'müzayede' dönemi

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı, elektrik üretim yatırımlarının azalması ve arz güvenliğinin tehlikeye girmesi nedeniyle yeni formülleri yürürlüğe koymaya hazırlanıyor.



Bakanlığın revize ederek ilgili kurumların görüşüne açtığı yeni Elektrik Sektörü Strateji Belgesi Taslağı'na göre, elektrik dağıtım şirketlerinin arz açığı ile karşılaşma riskleri ortaya çıkarsa Piyasa Mali Uzlaştırma Merkezi (PMUM) tarafından bir yarışma açılacak. "Türk usulü" yarışma modeliyle özel sektörden dağıtım şirketleri için elektrik temin edilerek, en az 10 yıllık ikili anlaşma yapılacak. Bu ihaleler periyodik hale de getirilebilecek. Böylece 4-5 yıl sonrasında devreye girebilecek yeni üretim tesislerinin yapılması temin edilmiş, yeni üretim yatırımları için müşteri de bulunmuş olacak.



Bakanlığın 2004 yılında hazırladığı ve enerji sektörüne yönelik yol haritası niteliği taşıyan strateji belgesi yeniden ele alındı. Revize edilen ve henüz taslak haldeki belgede dağıtım şirketlerinin kapasite açıkları için yapılacak yarışma ile elde edilecek enerji ve kapasite teminine yönelik usul ve esaslar 10 Ocak 2009 tarihine kadar hazırlanacak yönetmelikle belirlenecek. Taslak belgeye göre elektrik dağıtım özelleştirmeleri 2009 yılı sonuna kadar tamamlanacak. Üretim özelleştirmelerine yönelik takvim de taslakta yer aldı. Tartışmaya açılacak taslak takvime göre danışmanlık hizmet alımı eylül sonunda gerçekleştirilecek. Üretim santrallarından oluşan portföylerin değerlendirilmesi kasım ayında tamamlanacak. Şirketleşme ise 2009 yılının başında yapılarak ilk ihaleye Mart 2009'da geçilmesi hedefleniyor.



Türkiye Elektrik Ticaret AŞ (TETAŞ) piyasadan enerji alımına yönelecek. İnşa halindeki kamu yatırımlarının hızlandırılması için gerekli ödenekler tahsis edilecek ve bu ödenekler başka projelere aktarılmayacak. Yerli kaynakların kurulu güç içinde en az yüzde 70, üretimde de yüzde 55 olması hedeflenecek. Afşin-Elbistan bölgesindeki linyit kaynaklarının 2023, diğer kaynakların ise 2018 yılına kadar elektrik üretimi amacıyla kullanımı sağlanacak. Nükleerin üretimdeki payı 2020 yılına kadar en az yüzde 8 olacak.



