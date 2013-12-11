Elektrik alım fiyatı yüzde 400 arttı

Doğalgazda yaşanan sıkıntı, elektrik fiyatlarını vurdu. Enerji yönetimi, ısınma amaçlı gaz ihtiyacını karşılamak için gazla çalışan santrallere ikincil yakıta geçme talimatı verdi. Bu durum elektrikte arz sıkıntısını doğurdu. Krizle birlikte elektriğin birim fiyatı serbest piyasada bazı saatler 15-20 kuruşlardan 1 liraya çıktı.

Doğalgazda yaşanan arz sıkıntısı, ‘enerji borsası’ olarak da bilinen PMUM’da elektrik fiyatlarını tavan yaptırdı. Enerji Yönetimi, gaz arzındaki sorunu aşmak için kamu ve özel sektöre ait bazı santrallerde elektrik üretimini kıstı. Kısıntı sonrası ise elektrikte arz sorunu başladı. İhtiyacı karşılamak için küçükler dahil bütün santrallere tam kapasite üretim talimatı verildi. Bu gelişme üzerine bazı saatler elektrik birim fiyatları (1 kWh) 15-20 kuruşlardan 1 liraya çıktı (Yaklaşık yüzde 400 artış). Günlük elektrik tüketimi ise, 680 milyon kilovatsaatlerden (kWh) 780 milyon kWh’ye çıktı.

Türkiye, aşırı soğuklar nedeniyle elektrikte zor günler yaşıyor. Doğalgaz tüketimi sürekli artıyor. Günlük 200 milyon metreküpe ulaşan gaz tüketimine iletimdeki teknik arızaların da eklenmesiyle enerji krizi çıktı. Enerji Yönetimi, geçen hafta sonundan itibaren önce kamu, ardından da özel sektöre ait doğalgaz santrallerinde üretimi kısıp, ikincil yakıta geçme talimatı verdi. Kısıntı, ‘enerji borsası’nda hemen elektrik fiyatlarının yükselmesine yol açtı.

Elektrik fiyatlarındaki artışın devamı, aboneleri de etkileyecek. Sektör uzmanlarına göre fiyatlar dengeleme piyasasında bazı saatler (ekstra üretimlerle) 1-1,5 liraya çıktı. Burada dağıtım şirketleri, artışı gelecek tarifelerine yansıtabilir. Toptan tedarik şirketleri yıllık sözleşme yapıyor. Fiyat artışları, toptancıları olumsuz etkiler. Tabii, artışlar devam ederse aboneler de bundan olumsuz etkilenir.

Elektrik fiyatları için, ‘Daha da artar’ uyarısı geldi. Sektöre göre fiyat artışlarının en önemli nedeni, doğalgaz iletiminde yaşanan kriz. Eski TEDAŞ Genel Müdürü Osman Nuri Doğan, gaz kesintisi olmasaydı günlük birim elektrik fiyatının 15-16 kuruşta seyredeceğine işaret ederek, “Gaz kesintisi başlayınca kamu ve özel sektöre ait bazı doğalgaz santralleri üretim kıstı. Böyle olunca elektrikte, arz talebi karşılayamadığı için PMUM’da fiyatlar yükseliyor. Havaların soğuk gitmesi ve gaz sıkıntısı bu şekilde devam ederse fiyatlar daha da artar.” değerlendirmesini yaptı.

Doğalgazda yaşanan tarz ve teknik (Kompresör) sorunların devam etmesi, kesintileri artırdı. Enerji Yönetimi son olarak, ısınma amaçlı gaz ihtiyacını karşılamak için elektrik santrallerinden sonra yoğun gaz tüketen demir çelik fabrikalarında da kısıntı kararı aldı. Enerji piyasası uzmanı Abdurrahman Övündür ise havaların aniden soğuması ile bazı doğalgaz santrallerine gaz verilemediği ve kamuya ait birçok termik santralinde bakım- revizyon nedeniyle çalıştırılamadığını söyledi. Övündür, üretimdeki sıkıntı nedeniyle TEİAŞ’ın gerçek zamanlı piyasada 1.500 TL (1 mWh) fiyatlardan talimatla elektrik ürettirildiği bilgisini verdi.