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ELEKTRİK AKIMINA KAPILAN İŞÇİLER KOCAELİ (A.A)

27 Temmuz 2010 22:50

-ELEKTRİK AKIMINA KAPILAN İŞÇİLER KOCAELİ (A.A) - 27.07.2010 - Kocaeli'nin Gebze ilçesinde elektrik akımına kapılan 3 işçiden 1'i, tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi. Alınan bilgiye göre, Osman Yılmaz Mahallesi'ndeki bir inşaatın 3. katına caraskal ile çekilen demirlerin elektrik tellerine temas etmesi sonucu elektrik akımına kapılarak yaralanan işçilerden Selim Karaca, tedavi gördüğü Darıca Farabi Devlet Hastanesi'nde kurtarılamadı. Diğer işçiler Allahverdi Arslan ve Topcu Karaca'nın Darıca Farabi Devlet Hastanesi'nde tedavilerinin sürdüğü öğrenildi.

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