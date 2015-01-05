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Elektrik akımına kapılan 62 yaşındaki işçi, ölümle pençeleşiyor

Adana’da plastik fabrikasında işçi olarak çalışan, Musa Akdalun akıma kapılarak ağır yaralandı

05 Ocak 2015 00:22

Adana’da plastik fabrikasında işçi olarak çalışan, 62 yaşındaki Musa Akdalun elektrik direğindeki arızayı tamir etmek isterken akıma kapılarak ağır yaralandı.

Akşam saatlerinde D-400 karayolu üzerinde bulunan plastik fabrikasında meydana gelen olayda, iddiaya göre, plastik fabrikasında elektrik arızası oluştu.

Arızanın fabrikanın bitişiğinde bulunan yüksek gerilim hattı direğinden kaynaklandığının düşünülmesi üzerine işçi Musa Akdalun direğe tırmandı.

Elindeki aletlerle direkteki kabloya müdahale etmek istediği anda, Akdulan birden yere çakıldı. Arkadaşlarının yerde yanmış olarak yattığını gören diğer işçiler, hemen sağlık ve CAN-KUR ekiplerine haber verdi.

Olay yerine gelen ekipler işçi Akdulan’a ilk müdahaleyi yaparak, ambulansla Çukurova Üniversitesi Balcalı Hastanesine götürdü. Vücudunda yanıklar oluşan Musa Akdulan’ın hayati tehlikesinin bulunduğu belirtildi. Polis, olayla ilgili soruşturma başlattı.

 

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