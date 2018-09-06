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Elektrik akımına kapılan 6 yaşındaki Fatma Nur öldü

SURUÇ (Şanlıurfa), (DHA)- ŞANLIURFA'nın Suruç ilçesinde evde fişi prize takmaya çalışırken, elektrik akımına kapılan Fatma Nur Polat (6), hayatını kaybetti

06 Eylül 2018 15:39

SURUÇ (Şanlıurfa), (DHA)- ŞANLIURFA\'nın Suruç ilçesinde evde fişi prize takmaya çalışırken, elektrik akımına kapılan Fatma Nur Polat (6), hayatını kaybetti.
Olay, sabah saatlerinde Suruç ilçesi 11 Nisan Mahallesi\'nde meydana geldi. Annesi mutfakta iş yaparken oturma odasında bulunan Fatma Nur Polat, fişi prize takarken elektrik akımına kapıldı. Kızın çığlık sesleri üzerine odaya giren ailesi, Fatma Nur\'u yerde hareketsiz bulunca sağlık ekiplerine bildirdi. Çağrılan sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde Fatma Nur Polat\'ın yaşamını yitirdiği belirlendi. 
Polat\'ın cesedi, yapılan incelemenin ardından otopsi için Şanlıurfa Adli Tıp Kurumu\'na gönderildi.

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