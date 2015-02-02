"Elektriğin dağıtım bedeline yüzde 29.6 'gizli zam' yapıldı"

Elektrik Mühendisleri Odası (EMO) yönetim kurulu, 'gizli zam yok' sözüne rağmen kayıp ve kaçak bedelinin dağıtım bedeline eklendiğini öne sürdü.

Elektrik Mühendisleri Odası’nın “Kalem kalem fatura, bu oyunu unutma” başlıklı açıklamasına göre; elektrik dağıtım şirketlerinin 1 ayı aşan faturalandırmaları nedeniyle yüksek meblağlarda fatura kesilen vatandaşlar, Ocak 2015’ten itibaren yürürlüğe sokulan tarife ile de gizli zamma maruz bırakıldı.

Elektrik Mühendisleri Odası’ndan yapılan açıklamaya göre, Yargıtay’ın abonelerden kayıp kaçak bedelini tahsil edemeyeceğine karar vermesine rağmen tüketiciden tahsil edilen kayıp kaçak bedeli faturalardaki bir başka kalem olan "dağıtım bedeli" içine giydirme yöntemiyle tahsil edildi. Bunun sonucunda kilovat saat başına 2.86 kuruş olarak mesken kullanıcılarından tahsil edilen dağıtım bedeli 3.71 kuruşa çıkarıldı. Dağıtım şirketlerinin, meskenlerden tahsil ettikleri dağıtım bedeli, böylece geçtiğimiz Ocak ayında Aralık 2014’e göre yüzde 29.6 oranında zamlandırıldı.

EMO’dan yapılan açıklamada şunlar kaydedildi:



“Faturalardan çıkarılması gereken kayıp ve kaçak bedellerinin dağıtım bedeli içine giydirme yöntemine başvurulmuştur. Dağıtım bedeli zammı nedeniyle elektrik faturaları aracılığıyla 2014 yılı itibarıyla 29 milyon 337 bin 454’e ulaşan mesken abonesinden aylık asgari tüketim gerçekleştirdikleri varsayılsa bile 57.2 milyon lira şirketlere haksız yere yurttaşların parası aktarılacaktır... Kayıp ve kaçak hedef oranları doğrultusunda faturalarda azaltılan kayıp ve kaçak bedeli, yine faturadaki dağıtım bedeline kaydırılarak, kayıp ve kaçak oranlarını indirseler de indirmeseler de şirketlerin aynı paraları faturalardan tahsil etmesine olanak sağlanmaktadır.”

“2014 yılı itibarıyla 29 milyon 337 bin 454’e ulaşan mesken abonesinin aylık asgari tüketim gerçekleştirdikleri varsayılsa bile dağıtım bedeli zammı nedeniyle dağıtım şirketlerine ödemek zorunda kalacakları fazladan para aylık 57.2 milyon lirayı bulacak. Şirketlere haksız yere ödenecek paranın yıllık tutarı ise 687 milyon liraya ulaşacak. “