Elektriği olmayan köy, darbe girişimini 10 gün sonra öğrendi

Giresun'da elektriğin olmadığı yaylada kalan vatandaşlar, TSK'daki cunta yapılanması tarafından düzenlenen darbe girişimini 10 gün sonra bir köyün çobanından öğrendiklerini söyledi. Yaylaya elektrik bağlanması için toplanan imza kampanyasına öncülük eden Emine Akçal, "Bu çağda kara lamba ile sorunumuzu gideriyoruz" dedi.

Hürriyet'te yer alan habere göre; Giresun'un Bulancak ilçesine bağlı yaylalarda yaşayan vatandaşlar, yıllardan beri çektikleri elektrik sıkıntısını gidermek için topladıkları imza ile Giresun Valiliği'ne başvurdu. İmza kampanyasının öncülüğünü yapan Emine Akçal, “Karadeniz'deki yaylaların çoğunda elektrik var. Ama bizim yaylalarımızda yıllardan beri elektrik yok" dedi. Akçal konuşmasını, "Böyle olunca da ne radyo dinlenebiliyor ne televizyonizlenebiliyor, ne de ezan sesi duyabiliyoruz. 15 Temmuz'da yaşanan darbeyi bile 10 gün sonra bir çobandan öğrenebildik. Bu çağda kara lamba ile sorunumuzu gideriyoruz” şeklinde sürdürdü.

"Telefon da çekmiyor"

Köylüler, Aydındere Beldesi ve buraya bağlı yaylalarda telefonların çekmediğini, camilerde ezan okunmadığını belirterek, Hacı Çayır Obası ve bu mevkide bulunan Yörük Yaylası, Semen Yaylası, Asar Yaylası, İn Boynu, Orta Oba, Taş Obası, Demirci Obası, Bozataşı Ovası, Çamur Oba, Sulak Oba, Eski Oba, Pezük Obası, Karagöl Obası, Çakmaklık Obası, Dikmen Obası ve birçok mevkide elektriğin bulunmadığını söyledi. Dilekçenin son bölümünde, yayla turizminin gelişmesi ve dünyadan haberdar olma adına elektrik verilmesi gerektiği ifade edilerek, “Bizler bu obaların birçoğuna kendiçabalarımızla direk diktik. Elektrik alarak teknolojik imkânlardan faydalanmak istiyoruz. Ülkemizde olan darbe girişimini ve Cumhurbaşkanı'mızın çağrısını 10 gün sonra duyduk” denildi