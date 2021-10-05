"Elektriğe zam" tartışmaları sürüyor: EPDK, 1 Ekim tarifesini halen yayınlamadı, CHP'li Akın "Tarife nerede?" diye sordu

Eray GÖRGÜLÜ

Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu’nun (EPDK), 1 Ekim’de yayınlaması gereken 2021 yılı dördüncü dönem elektrik tarifesi halen Resmi Gazete’de yayınlanmadı. 30 Eylül’de düzenlenen toplantıda elektriğe yüzde 15 oranında zam yapıldığı ancak, kararın Cumhurbaşkanlığından geri döndüğü iddia edilmişti. CHP Genel Başkan Yardımcısı Ahmet Akın, zam tartışmalarını hatırlatarak Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez’e, "Tarife neden yayınlanmadı, değişiklik yapılmadıysa toplantı tutanakları kamuoyuna açıklanacak mıdır?" sorularını yöneltti.

30 Eylül’de zam tartışması yaşanmıştı

Elektrik tarifelerini yılda dört kez üçer aylık dönemlerde açıklayan ve dördüncü dönem elektrik tarifesi için 30 Eylül’de toplanan EPDK, bu toplantının ardından yeni dönem elektrik tarifesini halen duyurmazken, karar Resmi Gazete’de de yayınlanmadı.



Toplantı öncesinde elektrik dağıtım şirketlerinin zam talebi gündeme gelmiş, sonrasında da CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Balıkesir Milletvekili Ahmet Akın, elektriğe yüzde 15 oranında zam kararı alındığına dönük bilgiye ulaştıklarını açıklamıştı. Ancak daha sonra EPDK’dan yapılan açıklamada elektrik tarifesinde bir değişikliğe gidilmediği açıklandı.



Buna karşın halen tarifenin Resmi Gazete’de yayımlanmamış olmasını gündeme getiren Akın, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez tarafından yanıtlanması istemiyle TBMM’ye yazılı soru önergesi sundu.

"Üç ayda bir tarife açıklanmak zorunda"

EPDK’nın elektrik tarifelerini yılda dört defa üçer aylık dönemler halinde açıklamak zorunda olduğunu ifade eden Akın, bu yıl içerisinde 1 Ocak, 1 Nisan ve 1 Temmuz olmak üzere üç dönemde de tarife açıklandığını hatırlattı.



Söz konusu tarifelerin hem Resmi Gazete’de hem de kurulun resmi internet sitesinde yayınlanması gerektiğine dikkat çeken Akın, önergesinde şu ifadeleri kullandı: "1 Ocak’ta açıklanan birinci dönem ile 1 Temmuz’da açıklanan üçüncü dönem tarifelerinde faturalara yansıyacak şekilde zam yapılırken; 1 Nisan’da açıklanan ikinci dönem tarifesinde ise herhangi bir zam yapılmamıştır. EPDK; 1 Ekim 2021 tarihinde açıklanması gereken dördüncü dönem tarifelerini ise 5 Ekim itibariyle halen açıklamamıştır."

"Dağıtım ve satış bedelinde değişiklik yapıldı mı?"

EPDK’nın 30 Eylül tarihinde yaptığı toplantıyı hatırlatan Akın, bu toplantıda elektrik tarifesine ilişkin değişiklik yapılıp yapılmadığını sorarken, Bakan Dönmez’e "Toplantıda değişiklik yapılmadıysa toplantı tutanakları kamuoyu ile paylaşılacak mıdır? 1 Ekim 2021 tarihinde yayınlanması gereken dördüncü dönem elektrik tarifesi neden yayınlanmamıştır?" sorularını yöneltti.



Akın, Bakan Dönmez’e ayrıca şu soruları da sordu: "Dördüncü dönem elektrik tarifesinin kamuoyuna ilan edilmemesi mevzuata uygun mudur? Herhangi bir zam kararı alınmamışsa söz konusu tarife neden yayınlanmamıştır? Tarife kapsamında nihai elektrik satış fiyatlarında bir değişiklik yapılmaksızın; dağıtım ve satış bedellerinde bir değişiklik mi yapılmıştır?"