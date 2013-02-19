Elektriğe zam geldi, Meclis taşlandı!

Bulgaristan'da sosyal medya üzerinden organize edilen hükümet karşıtı protestolar gittikçe büyüyor. Ülkeyi üç bölge şeklinde paylaşan elektrik dağıtım şirketlerinin uyguladığı fiyatları protesto olarak başlayan ve her gün yapılan kalabalık eylemler sonucu başkent Sofya'da Parlamento binası taşlandı.

"Mafya", "Soyguncular" ve "İstifa" sloganları atan protestocular, Sofya merkezine giriş kapısı olarak kabul edilen Kartallı Köprü Kavşağı'nda toplandı. Buradan parlamentoya doğru yürüyüş yapan binlerce gösterici, binaya taş, domates ve yumurta attı.

Polis, parlamentoya yaklaşmaya çalışan göstericileri uzaklaştırdı.

Protestoculara karışan aşırı milliyetçi ve ırkçı parti taraftarları oldukları tahmin edilen bazı maskeli kişiler, taş atmaları üzerine gözaltına alındı.

Jandarma güçleri izinsiz yapılan protestoyu dağıtmaya çalıştı. Şehrin ana caddelerinde protestoyu sürdüren gruplar, balkonlara çıkan vatandaşlar tarafından alkışlandı.

Ülke genelinde başlıca şehirlerde binlerce kişi hükümet karşıtı protestolara katılırken Filibe şehrinde bir elektrik dağıtım şirketine ait 4 araç kundaklandı.

Öte yandan, siyasi partilerin, yaklaşık 17 yıldır benzer protestolara sahne olmayan Bulgaristan'da gittikçe büyüyen gösterileri, kendi lehine propaganda malzemesi olarak değerlendirmeye çalıştıkları dikkati çekti.

Parlamentoda temsil edilen muhalefet partilerin tümü, hükümetin istifa etmesini ve nisanda erken parlamento seçimine gidilmesini talep etti.

Ülkedeki olağan parlamento seçimin temmuzda yapılması öngörülüyor.

Cumhurbaşkanı Rosen Plevneliev, ülkede yaklaşık 2 haftadır süren ve gittikçe yoğunlaşan protestoların haklı olduğunu bildirdi.

Plevneliev, basına yaptığı açıklamada, ''Bu protestolar abartılı elektrik tüketim faturalara karşı bir eylem olarak başladı ancak gerçek kökenleri çok daha derindir'' ifadesini kullandı. Protestoların temelinde adalet eksikliği ve düşük gelir düzeyinin olduğunu söyledi.

'Halkın sesi duyulmalı'' diye konuşan Plevneliev şunları söyledi:

''Yol belli. İnsanlar ödedikleri paranın nedenini bilmeli. Fiyatlar tekelin değil, piyasanın belirlediği fiyatlar olmalı. Kesin olarak vatandaşların yanında yer alarak, onların sesinin duyurulmasını isterim. İlgili kurumlar görevini yapıp gereğinin yerine getirmeliler.''

Ülkede elektrik dağıtımının özelleştirildiği 2004 yılından sonra bu sektörü paylaşan Çek ''CEZ'' ve ''Energo Pro'' ile Avusturyalı ''EVN'' şirketlerinin, son iki ayda tüketicilere kestiği elektrik faturalarındaki 3-5 katlık artış, halkın tepkisine neden oldu. Ülkeyi üçe paylaşıp kendi alanlarında tekel olan elektrik dağıtım şirketleri, yılbaşı ve Noel tatilleri dolayısıyla halkın zamanının büyük bir bölümünü evde geçirdiği için daha fazla fazla elektrik tükettiğini öne sürmüştü.

Protestocular ise üç dağıtım şirketinin ortaklaşa hareket ettiğini iddia ediyor.