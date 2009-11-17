Elektriğe zam da yok indirimde

T24 - Türkiye Elektrik Ticaret A.Ş'nin (TETAŞ), 2010 yılı ocak ayı itibariyle toptan elektrik satış tarifelerinde herhangi bir zam ya da indirim talep etmediği öğrenildi.



Edinilen bilgiye göre, TETAŞ 2010 yılı ocak ayı toptan elektrik satış tarifesini Enerji Piyasası Düzenleme Kuruluna (EPDK) bildirdi. Buna göre TETAŞ, tarifelerde herhangi bir zam ya da indirim talep etmedi. EPDK, önümüzdeki hafta konuyu karara bağlayarak fiyat tarifesini dağıtım şirketlerine bildirecek. 20 dağıtım şirketi de Aralık ayı içinde nihai tüketiciye elektrik satış fiyatları konusundaki 1 Ocak'tan geçerli olacak yeni tekliflerini EPDK'ya sunacak.



Toptan elektriğin kilovatsaat (KWH) satış fiyatı son olarak ekim ayında yüzde 21,08 oranında artırılarak 15,28 kuruş olarak belirlenmişti.



Nihai tüketiciye satılan elektrik fiyatları, toptan satış, elektrik üretim maliyetlerindeki değişim ve Piyasa Mali Uzlaştırma Merkezi'ndeki maliyet değişimlerine göre belirleniyor.



Yetkililerden edinilen bilgiye göre TETAŞ, makro hedefler ve KİT finansman programındaki gelir hedefine bağlı olarak 2010 yılı Ocak ayı için fiyatlarında bir değişim ihtiyacı olmadığını bildirdi.



Dağıtım şirketlerinin elektrik satış fiyatları Ocak, Nisan, Temmuz ve Ekim aylarında üçer aylık periyotlar halinde Elektrik Üretim A.Ş. (EÜAŞ), portföy üretim grupları, TETAŞ ve Piyasa Mali Uzlaştırma Merkezi (PMUM) maliyetleri dikkate alınarak belirleniyor.