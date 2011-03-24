-ELEKTRİĞE TEMMUZ'A KADAR ZAM YOK ANKARA (A.A) - 24.03.2011 - Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu, 1 Nisan 2011 tarihinden geçerli olacak perakende elektrik tarifelerini bugünkü toplantısında görüşerek karara bağladı. AA muhabirinin edindiği bilgiye göre, Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu, bugün yaptığı toplantıda 1 Nisan 2011'den itibaren 3 ay boyunca geçerli olacak elektrik fiyatlarında herhangi bir değişiklik yapılmamasına karar verdi. Dağıtım şirketleri, fiyat önerilerini her 3 ayda bir Kurul'a sunuyor. Kurulda dağıtım şirketlerinin önerileri, EÜAŞ ve serbest piyasa şartlarına göre değerlendiriyor.