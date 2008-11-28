Elegant battı, 1800 kişi işsiz

Ev tekstili sektöründe ‘Elegant’ markasıyla ünlenen, bu alanda dünyanın 3’üncü büyük firması olan Gaziantep’te kurulu Tekerekoğlu Tekstil A.Ş.’de sonun başlangıcına gelindi. Bir dev çökerken, bin 800 kişi işsiz kaldı.



Yaklaşık 42 milyon dolar borcu bulunduğu belirtilen şirketin iki fabrikası kredi borcu nedeniyle satıldı, diğer 3 fabrika ile gayrimenkuller de satışa çıkarılıyor. Şirketteki kriz, ortak kardeşlerin biribirini suçlamalarına da yol açarken, çöküşü son ekonomik krizin tetiklediği savunuldu.



1975’te iki nakış makinesi, 30 işçi ile başlayan üretim serüveninde dünyadaki ilk 3 firma arasına giren, ‘Elegant’ markasıyla dünyanın 54 ülkesine ev tekstili ürünleri ihraç eden Tekerekoğlu Tekstil, 1999’da İran’da bir devlet kuruluşu olan İpra ile ortaklık kurdu. Ortaklık fabrika için 6 milyon dolar harcadı. Ancak, İranlı ortak Türkiye İş Bankası’nın verdiği teminat mektubunu kabul etmeyince yatırım, binanın tamamlanması aşamasında kaldı.



Bu arada, geçen süreçte diğer fabrikalarının makinelerini sürekli modernize eden şirket, Türkiye’nin en modern makinelerini satın aldı, zaman zaman banka kredisi kullanıp, dövizle borçlandı. Bu yıl yaşanan kriz ve dövizdeki hareketlenmeler şirkette mali sıkıntıya yol açtı. 45 bin metrekare alanda büküm, brode, gipür ve dokuma üretimi yapan, yurtiçi ve dışında 300’ü aşkın bayide Elegant markalı ürünleri satılan şirket, dövizli kredi borcunu ödemekte güçlük çekti, 2008’in başından itibaren de ciddi bir kriz başladı. Başta Çin olmak üzere Uzakdoğu’dan gelen ucuz ve kalitesiz malların da etkisiyle satış grafiğinde düşüş yaşamaya başlayan ve ödeme sıkıntısı çeken şirket, iç ve dış pazar payını artırmak için sıkça bayi toplantıları yaptı, buna karşılık sıkıntı aşılamadı. Bu sıkıntılar şirket ortakları Arif, Mustafa ve Cemal Tekerekoğlu kardeşlerin de arasını açıp, ortak karar alınamayınca, 38 milyon dolar olan kredi borcu ödenemeyip, 42 milyon dolara ulaştı.



Maaş ve tazminatlar ödenemedi



Çalışanların maaşlarını ödeyemez hale gelen şirket yönetimi, önce 5 fabrikadaki işçilerin bir bölümünü ücretsiz izne ayırdı. Aylarca maaş ödenememesi ve sıkıntının aşılamaması üzerine özellikle son 6 ayda kademeli olarak işçi çıkarılmaya başlandı, çıkarılan işçilerin yasal hakları da ödenemedi. Ödeme noktasındaki tıkanıklık aşılamayınca 5 fabrikada üretim durduruldu, toplam 1800 işçi işsiz kaldı.



Dünya markası olmuş bir şirketin batmasıyla birlikte işsiz kalan çalışanlar, faiz ve gecikme bedelleriyle birlikte toplam 5 milyon YTL’yi bulduğunu söyledikleri alacaklarının ödenmesi için, kent merkezinde, ‘Tekerekoğlu Tekstil 104 trilyonluk servetini Finansbank ile anlaşarak 39 trilyona satıp, tekrar Cemal ve Mustafa Tekerekoğlu’na devredip, tüm işçi, maliye, SSK, belediye borçlarının üstüne yatacaktır. İşçi, haklarını mahkeme yoluyla kazanmasına rağmen alamıyor. Buna kim dur diyecektir’ yazılı el ilanları dağıtmaya başladı.



Kardeşler birbirini suçladı



İşçilerin bu iddiasının yanı sıra, son dönemde Tekerekoğlu Tekstil A.Ş.’nin Yönetim Kurulu Başkanı olan Arif Tekerekoğlu, kardeşleri yüzünden şirketin battığını öne sürüp, şunları söyledi:

“Bizim şu anki mal varlığımız 300 milyon dolar. Bize fabrikaların maliyeti 250 milyon dolardır. Borcumuz 42 milyon dolar. Biz bu borcu öderdik, ama kardeşlerimin yanlışları yüzünden battık. Ben şunu iddia ediyorum ki, burada anlaşmalı bir satış var. Fabrikayı alan banka burayı yeniden kardeşlerime satacak. Onlar da makineleri İran’a götürecekler. Ben geçim sıkıntısı çekiyorum. Tesislerimizde bin 54 makinamız vardı. Aylık 3-3.5 milyon dolarlık üretimimiz vardı. Bunu 5- 6 milyon dolara da çıkarmamız mümkündü. Bizi yıkan en önemli neden kurumsallaşamamaktır. Ben de şu anda şoktayım. Mücadele etmeye devam edeceğim. Bu şirket böyle bitmeyebilirdi. Çok basit bir operasyonla bu sorun çözülebilirdi. Kimsenin canı yanmazdı. 11 ay beklediler, bu işi yaptılar. BDDK lütfen burayı izlesin. Ahmet’in fesini Mehmet’e giydirdiler. İddia ediyorum bu fabrikanın makineleri yakın bir gelecekte İran’a gönderilecek.”



‘Krizi yönetemedik’



Suçlanan 2 kardeşten şirketin yönetim kurulu üyesi Cemal Tekerekoğlu ise, şirketlerini dolar kurlarındaki istikrarsızlığın yanı sıra, iç piyasadaki pazar daralması, bilinçsiz rekabet, bazı firmaların fiyatları aşağı çekmesi, elektrik, işçilik fiyatlarının yükselmesinin batırdığını söyledi. Kriz yönetiminde de başarılı olamadıkları için bu hale geldiklerini kaydeden Cemal Tekerekoğlu şöyle konuştu:



“Krize karşı başarılı olamayınca da böyle bir şeyle karşı karşıya geldik. Banka 1 yıl boyunca bekledi, ama olmadı. Biraz da ailevi problemler oldu. Dolar 4 yıldır istikrarsız. Arif Bey’in rüyasından uyanması lazım. Bir gayrimenkulü 5 liraya satmak istiyorsunuz 2 lira veriyorlar. Sen istediğin kadar at, ‘benim fabrikamın değeri şu kadar’ de. Banka ile anlaştığımız iddiaları da doğru değildir. Ben alacaklılarımın da karşısına çıkıyorum. Arif bey nerede? Telefonları kapalı. Niye o zaman Moskova’da yaşıyor. Gelsin fabrikasının önüne hesaplaşsın.”



Ödülden 2 gün sonra hacizli satış



Geçen yıl yaptığı 18 milyon 598 bin 167 dolarlık ihracat nedeniyle 22 Kasım’da Gaziantep’te Devlet Bakanı Kürşad Tüzmen’in de katıldığı törenle Türkiye İhracatçılar Meclisi’nce ödüllendirilen şirketin 5 fabrikasından 2’si, başarı plaketi verilen bu törenden 2 gün sonra Finansbank’a olan yaklaşık 34 milyon YTL’lik borcundan dolayı konan haciz nedeniyle satışa çıkarıldı.



Gaziantep 4’üncü İcra Müdürlüğü’nce, 24 Kasım’da 19 milyon 227 bin YTL muhammen bedelle satışa çıkarılan fabrikaya, tek alıcı şirketin alacaklısı banka oldu. Tek teklifi veren Finansbank, 18 milyon YTL’ye 34 bin metrekarelik kapalı alanı bulunan 2 fabrikayı makineleriyle birlikte satın aldı. Alıcı çıkmayan diğer 3 fabrika ve gayrimenkullerin satışı ise 4 Aralık’a ertelendi. Şirketin iflas etmesiyle 1800 kişi işsiz kaldı.



İngilizce’de ‘Zarif’ anlamına gelen ’Elegant’ markasıyla dünyanın 54 ülkesine ev tekstili ürünleri ihraç eden Tekerekoğlu Tekstil A.Ş., dünyanın sektörde 3’üncüsü olmasına karşılık, ödeme sıkıntısı nedeniyle peş peşe icraya verildi. Finansbank’ın yanı sıra şirkete kredi veren diğer bankalarla birlikte SSK da 5 milyon YTL’lik prim alacağı, TEDAŞ 800 bin YTL’lik elektrik borcundan dolayı şirket hakkında icra takibi başlattı.

