Elebaşı Yildeniz aranıyor

Diyarbakır'da, Ali Gaffar Okkan Polis Meslek Yüksekokulu personelinin bulunduğu servis otobüsünün geçişi sırasında bombalı ve silahlı saldırı düzenleyerek beş polisi şehit eden, 18 kişiyi de yaralayan dört teröristten üçü yakalandı.

Polis, saldırıyı planlayan ve PKK'nın Kuzey Irak'taki kamplarından geldiği belirtilen Mehmet Şah Yildeniz'i yakalamaya çalışıyor. Örgüte 10 yıl önce katılan Yildeniz'in, eylemi üç teröristle gerçekleştirdiği öğrenildi. Teröristlerden ikisinin polis servis aracına el bombası attığı, diğer ikisinin kalaşnikof tüfekle ateş ettiği belirtildi.



Saldırıdan sonra iki silah ve Rus yapımı iki el bombasını olay yerinde bırakan teröristlerin, kent merkezinde yakalandığı kaydedildi. Silahlardan birinde Yildeniz'in parmak izine rastlandı. Yildeniz'in olaydan üç gün önce olay yerinde keşif yaptığı, saldırıyı aracın kent merkezine girişi sırasında gerçekleştirmeyi kararlaştırdığı belirtildi.

"Sigorta ateşi" denilen yöntemi kullanan teröristlerin, önce şoförü vurarak otobüsün kontrolden çıkmasını sağladığı kaydedildi. Bir terörist ortadaki refüjde bekliyordu. Şarjöründeki 30 mermi bitene kadar ateş eden teröristin silahından çıkan kurşunlardan 13'ü şoför Vedat Ulu'ya isabet etti. İkinci saldırgan, servis otobüsünü korumakla görevli olan ve arka koltukta oturan uzun namlulu silahlı polisi başından vurdu. Ardından yaylım ateşine başlandı.



Tarayanlardan biri kesinleşti



Bu arada, saldırının ardından gözaltına alınan 15 kişiden 10'unun olayla ilgileri olmadığı gerekçesiyle serbest kaldığı belirtildi. Sorgulanan beş zanlıdan birinin saldırıda polis otobüsünü tarayan üç kişiden biri olduğu kesinlik kazandı. Diğer dört kişinin Yildeniz'in yakınları oldukları ve saldırıda gözcülük ve yataklık yaptıkları, örgütün şehir yapılanmasında görevli oldukları kaydedildi.











