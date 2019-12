İkinci Ergenekon iddianamesinde, varlığı öne sürülen Ergenekon örgütünden ele geçirilen silah ve mühimmata da yer verildi.



İşte iddianamenin “Ele geçirilen silahlar” başlıklı bölümünün tamamı…



Oktay YILDIRIM’ dan 27, Fikret EMEK’ ten 12 adet olmak üzere; toplam 39 adet el bombası ele geçirilmiştir.



Oktay YILDIRIM’ dan elde edilen, üzerinde “Raptiye 1920” ve “Mühimmat İstif Kartı”, “Stok No:87, MEA”, “Kapsül Kutusu 50’lik” ibreleri yazılı, her iki tarafında taşıma halatları bulunan yeşil renk kapaklı ahşap sandık içindeki 27 adet el bombası ve Fikret EMEK’ ten ele geçirilen 12 adet el bombası için verilen ekspertiz raporlarında özetle ; “… El bombalarının askeri amaçlar için üretilen mühimmatlardan olup, piyasada temininin mümkün olmadığı, bu tür mühimmatları çeşitli yollarla ele geçiren şahısların terör amaçlı ve şahsi menfaatler doğrultusunda kullanmakta oldukları, el bombalarının piminin çekilerek ilgili hedeflere atılmasından sonra meydana gelen patlamalardan dolayı canlılar üzerinde öldürücü yaralayıcı, cansızlar üzerinde ise yakıcı yıkıcı tahrip edici özelliğe sahip olacağı fakat söz konusu el bombaların kullanılmadan operasyon sonucu elde edildiğinden dolayı TCK’ nun 174 ve TCK’ nun 6136 kanuna 2478 sayılı kanun ile eklenen Ek-5 maddesinde mütalaa edileceği…” yine parmak izi araştırması sonucu verilen ekspertiz raporunda özetle “…olay yerinde elde edilen şeffaf bant yapışkan yüzeyinde Oktay YILDIRIM’ ın sağ el işaret ve sol el işaret 2 parmak izlerinin aynısı olduğu…” belirtilmektedir.



Makine ve Kimya Endüstrisi Kurumu Mühimmat Fabrikası Müdürlüğü özetle; Sorulan el bombalarının değişik tarihlerde Kara Kuvvetleri Komutanlığı ve Jandarma Genel Komutanlığı’na verildiğini belirtmiştir.



Kara Kuvvetleri Komutanlığı 1.Ordu Komutanlığından alınan yazıda; Oktay YILDIRIM’ın Astsb.Lv.Kd.Bşçvş. rütbesiyle görev yaptığı 6’ıncı Mot.P.A.K.lığı (Hasdal/İstanbul)’dan 01 Nisan 2005 tarihinde malulen emekliye ayrıldığı, halen Türk Silahlı Kuvvetleri Bünyesinde görevli olmadığı, bu nedenle kendisine herhangi bir görev verilmesinin söz konusu olmadığı, mühimmat istif kartının, Türk Silahlı Kuvvetlerinde kullanılan (Stok No:918) standart mühimmat istif kartı olduğu, 15.06.1997 tarihinde sayım maksatlı olarak işlem gördüğü,Mühimmat istif kartı üzerinde en son işlem yapan şahsın kimliğine ilişkin bir ibare bulunmadığı,mühimmat istif kartının üzerine takılı olduğu ve ele geçirilen mühimmatın taşınmasında kullanıldığı anlaşılan sandığın, Türk Silahlı Kuvvetlerinde el bombalarının taşınmasında ve depolanmasında kullanılan orijinal mühimmat sandıkları ile benzer özelliklere sahip olduğu, ele geçirilen mühimmatın TSK’dan çalınıp çalınmadığı ile ilgili olarak herhangi bir belge ve soruşturma evrakına rastlanılmadığı, bu kapsamda (E) .Lv.Kd.Bşçvş.Oktay YILDIRIM’ın görev yaptığı Hasdal Kışlasında mühimmat sayımları yapıldığı ve envanterde bulunan mühimmatın tam olduğunun anlaşıldığı, el bombalarının iki adedinin, Türk Silahlı Kuvvetleri envanterinde de bulunan MKE (Askeri fabrika) yapımı savunma el bombası olduğu, 4 adedinin Türk Silahlı Kuvvetleri envanterinde de bulunan DM 41 el bombası, 3 adedinin ise ABD menşeli içten dilimli savunma el bombası olduğu, iki adedinin Türk Silahlı Kuvvetleri envanterinde de bulunan ABD menşeli dıştan dilimli savunma el bombası olduğu, bu malzemelerin ordu malı olup olmadığı konusunun ayrıca ve ayrıntılı olarak incelenmesinin gerektiği bildirilmiştir.

Fikret EMEK’ ten; 11 kg. C–3 patlayıcı, 1160 gr. tahrip kalıbı, 1 adet gaz bombası, 10 adet fünye, 5 adet işaret fişeği, 3 adet sis bombası, 21 adet TNT kalıbı, 1 adet yangın bombası, 84 adet kapsül, 24 adet ateşleme çakmağı, 50 metre infilak fitili, 35 adet çeşitli boylarda infilak fitili, 1 adet eğitim bombası, 2 adet demir çubuk içerisinde patlayıcı, 18 gr. Emolite marka patlayıcı, 13 cm uzunluğunda infilak kapsülü için irtibat fitili, 3 adet Golden ibareli plastik tüp içerisinde hidrolik asit, ele geçirilmiştir.



Fikret EMEK’ ten elde edilen patlayıcı ve ilgili malzemeler konusunda verilen ekspertiz raporunda; “…Organize suç örgütleri ve terör örgütlerinin illegal yollarla bu tip malzemeleri ele geçirerek çıkar grupları üzerinde yıldırma, şantaj ve baskı kurma eldeki mevcut patlayıcı malzemelerle kişinin niyetine bağlı olarak istenilen güçte fabrikasyon ve el yapımı, bombanın yapılabileceği, bu tür patlayıcı maddelerin emanet ve uygun olmayan depolama şartlarında bulundurulması ve saklanması sakıncalı olduğundan imha edilmesi gerektiği eldeki mevcut patlayıcıların kullanılması halinde canlılar üzerinde öldürücü ve yaralayıcı, cansızlar üzerinde maddi hasarlara sebep vereceği 6136 sayılı kanuna 2478 sayılı kanunla eklenen EK-5 maddesi kapsamında mütalaa edileceği.” belirtilmektedir.



Makine ve Kimya Endüstrisi Kurumu Mühimmat Fabrikası Müdürlüğü özetle; Sorulan el bombalarının 10.03.1978 tarihinde Kara Kuvvetleri Komutanlığı ve Jandarma Genel Komutanlığı’na verildiğini belirtmiştir.



Kara Kuvvetleri 1. Ordu Komutanlığından alınan yazıda; Ele geçirilen 5 adet taarruz tipi, 5 adet savuma tipi, 2 adet tapası üzerinde takılı bomba ve 10 adet çinko kutu içerisinde bulunan MKE yapımı ateşleme tapası ile 12 adet TNT kalıbı, 1 adet uçaksavar makineli tüfek mermisi, 1 adet G–3 piyade tüfeği mermisi ile 21 adet boş kovanın askeri mühimmat ve malzeme olduğu ve 1. Ordu Komutanlığına teslim edilmesi gerektiği belirtilmiştir. Buna göre malzemelerin askeri mühimmat olması sebebi ile askeri görevlilere teslim edilmiştir.



Muzaffer ŞENOCAK’ tan, 3 adet Golden ibareli plastik tüp içerisinde hidrolik asit, 13 cm uzunluğunda infilak kapsülü için irtibatlık fitili, 18 gr. gri renkli madde, ele geçirilmiştir.

Muzaffer ŞENOACAK’ tan elde maddeler için aldırılan ekspertiz raporunda; “…Elde edilen bulgu ve delillerin belli bir düzenek içersinde bir araya getirilerek el yapısı bir bomba yapılabileceği ateşleme sisteminin fitil ateşlemeli el yapımı bomba yapılabileceği söz konusu metaryallerin belli bir düzenek içersinde hazırlanıp kullanıldığında canlılar üzerinde öldürücü yaralayıcı cansızlar üzerinde ise yakıcı yıkıcı ve tahrip edici özelliğe sahip olduğu TCK 174. Maddesi kapsamında mütalaa edilebileceği…” belirtilmiştir.



Fikret EMEK’ ten 2, Vedat YENERER’ den 1 adet olmak üzere; toplam 3 adet uzun namlulu tüfek ele geçirilmiştir.



Fikret EMEK ve Vedat YENERER’ den elde edilen silahlar için aldırılan ekspertiz raporunda; “…Silahların 6136 Sayılı Kanunun 12/4 maddesi kapsamında vahim nitelikli yasak silahlardan oldukları…” belirtilmiştir.



Ali YİĞİT, Emin Caner YİĞİT, Yusuf GÖRÜM, Tanju OKAN, Hüseyin Gazi OĞUZ, Mahir Çayan GÜNGÖR, Aydın GERGİN, Yusuf TUNCER, Asım DEMİR, Mehmet Murat YÜCEL, Aydın YÜKSEK ve Ergün POYRAZ’ dan 1 er adet, Hayrettin ERTEKİN’ den 4, Sami HOŞTAN’ dan 3, Fikret EMEK’ ten 2 adet olmak üzere; toplam 21 adet ruhsatsız tabanca ve toplam 1074 adet dolu fişek ele geçirilmiştir.



Bu silahlar konusunda aldırılan ekspertiz raporlarında “…Silahların 6136 Sayılı Kanun kapsamında oldukları, ancak aynı kanunun 12/4 maddesi kapsamındaki vahim nitelikli yasak silahlardan olmadıkları…” belirtilmiştir.



Oktay YILDIRIM ve Fikret EMEK’ ten 4, Hayrettin ERTEKİN’ den 5, Yaşar ARSLANKÖYLÜ’ den 1 adet olmak üzere; toplam 10 adet bıçak, ele geçirilmiştir.



Bıçaklar konusunda aldırılan ekspertiz raporlarında “…Bıçakların 6136 Sayılı Kanun kapsamında yasak bıçaklardan oldukları…” belirtilmiştir.



Hayrettin ERTEKİN’ den, 1 adet muşta, ele geçirilmiştir.



Aldırılan ekspertiz raporlarında “…Muştanın 6136 Sayılı Kanun kapsamında yasak niteliğe sahip bulunduğu …” belirtilmiştir.



İstanbul Ümraniye ve Eskişehir ilinde ele geçirilen toplam 39 adet el bombası hakkında Kriminal Polis laboratuarları Bomba İmha ve İnceleme Şube Müdürlüğü Bomba Bilgi Merkezi tarafından düzenlenen Bomba İrtibat Raporlarında özetle; bu el bombaları ile aynı/yakın kafile ve stok numaralı bombaların kullanıldığı 18 olayın tespit edildiği, bunlardan 7 sinin şiddet içerikli eylemlerde kullanıldığı belirtilmiştir. Bu olaylardan bazıları aşağıda özetlenmiştir.

İstanbul Şişli ilçesindeki Cumhuriyet Gazetesi ön bahçesine 10.05.2006 günü 1 adet el bombası atılmış, el bombası patlamamıştır. Bu olayda elde edilen 1 adet el bombasının fünye grubunda M 204 A2 MKE 173–9–85 seri numarası yazdığı, Ümraniye ilçesinden elde edilen el bombalarından 2 adedinin fünye grubunda M 204 A2 MKE 169-5–85 seri numarası yazdığı, her iki olayda elde edilen el bombalarının numaralarının benzerlik gösterdiği bildirilmiştir.

Şırnak ilinde 18.03.1999 tarihinde il genelinde Hizbullah/İlim Terör Örgütüne yönelik yapılan operasyonlar neticesinde İhsan TEKİN, İsmail TEKİN ve Haci DEMİR isimli şahsın ikametinde yapılan aramada toplam 6 adet el bombası elde edilmiştir. Bu olayda elde edilen (6) adet el bombasından(1) adedinin MKE MOD 45 KF MKE 1–23 10–92 seri numaralı olduğu, Ümraniye ilçesinden elde edilen el bombalarından 1 adedinin MKE MOD 45 KF MKE 1–23 10–92 seri numaralı olduğu belirtilmiştir.



Trabzon ili Of ilçesindeki bir işyerine Romanya uyruklu Nicu PORTASE isimli şahıs tarafından 26.05.1999 günü el bombası atılmış el bombasının patlaması neticesinde 2 şahıs yaralanmıştır. Turgut SARIALİOĞLU vatandaşın el bombasını atan şahsı kovaladığı sırada Nicu PORTASE isimli şahıs tarafından tabanca ile vurulmuş bilahare kaldırıldığı hastanede ölmüştür. Bu olayda elde edilen 1 adet el bombasını MKE MOD 45 MKE 1–25 10–92 seri numaralı olduğu, Ümraniye ilçesinden elde edilen el bombalarından 1 adedin MKE MOD 45 MKE 1–25 10–92 seri numaralı olduğu belirtilmiştir.



İstanbul Şişli ilçesindeki Cumhuriyet Gazetesi ön bahçesine 05.05.2006 günü (1) adet el bombası atılmış, el bombası patlamamıştır. Bu olayda elde edilen 1 adet el bombasının, TAPA M 204 A2 KF-MKE–91 12–77 seri numaralı olduğu, Eskişehir’de elde edilen el bombalarından 1 adedin TAPA M 204 A2 KF-MKE–91 12–77 seri numaralı olduğu belirtilmiştir.



İstanbul Şişli ilçesindeki Cumhuriyet Gazetesi ön bahçesine 11.05.2006 günü (1) adet el bombası atılmış, el bombasının patlaması neticesinde maddi hasar meydana gelmiştir. Bu olayda elde edilen 1 adet el bombasının TAPA M 204 A2 KF-MKE–91 12–77 seri numaralı olduğu, Eskişehir’ de elde edilen el bombalarından 1 adedin TAPA M 204 A2 KF-MKE–91 12–77 seri numaralı olduğu belirtilmiştir.



İzmir Konak ilçesinde İbrahim ÇİFTÇİ’ ye ait Alsancak Cafe isimli işyerine 02.10.2006 tarihinde Erdinç UTAŞ tarafından iki adet el bombası atılmış, el bombalarının patlaması neticesinde 2 si ağır olmak üzere 11 kişi yaralanmış, yaralılardan İbrahim ÇİFTÇİ bilahare ölmüştür. Gizli tanık C ifadesinde soruşturma kapsamındaki Sami HOŞTAN’ın İbrahim ÇİFTÇİ’ ye kumarda 3 milyon dolar kaybettiğini bu paranın ödenmesi konusunda aralarında husumet çıktığını beyan etmiştir. Bu olayda kullanılan el bombalarından 1 adedinin TAPA M 204 A KF-MKE–151–6–83 seri numaralı olduğu, Ümraniye ilçesinden elde edilen el bombalarından 4 adedinin de TAPA M 204 A KF-MKE–152–6–83 seri numaralı oldukları belirtilmiştir. Soruşturma kapsamında bu olaya ilişkin olarak elde edilen deliller İzmir Cumhuriyet Başsavcılığına gönderilmiştir.