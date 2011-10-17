-Eldivenli hırsızı ayak izi yakalattı BANDIRMA (A.A) - 17.10.2011 - Balıkesir'in Bandırma ilçesinde bir evden hırsızlık yapan 16 yaşındaki zanlı, mermer üzerine bıraktığı çıplak ayak izinden tespit edilerek yakalandı. Alınan bilgiye göre, Paşakonak Mahallesi'nde bir evde hırsızlık olayı yaşandı. Konut sahibinin başvurusu üzerine eve gelen Olay Yeri İnceleme Şubesi ekipleri, mutfaktaki tozlu mermerinin üzerine çıplak ayakla basıldığını tespit etti. Kriminal laboratuvarında yapılan incelemede, ayak izlerinin çok sayıda hırsızlık suçundan sabıkası bulunan Ç.Ö'ye ait olduğu belirlendi. Hırsızlık yaparken parmak izi bırakmamak için eldiven giydiği öğrenilen zanlı, Çınarlı Mahallesi'ndeki evinde yakalandı. Ç.Ö, sorgulamasının ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklandı ve Bandırma M Tipi Cezaevine gönderildi.