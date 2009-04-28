Elde var altı!



Trabzonspor Teknik Direktörü Ersun Yanal’ın istifa etmesinden sonra Turkcell Süper Lig’de sadece 6 takım teknik direktör değişikliğine gitmeyen takımlar olarak dikkat çekti.





Turkcell Süper Lig'de Trabzonspor Teknik Direktörü Ersun Yanal'ın istifa etmesiyle sezon başından bu yana teknik direktör değiştirmeyen 6 takım kaldı.



Turkcell Süper Lig'de her sezon olduğu gibi bu sezon da teknik direktörlerin yaprak dökümü devam ediyor. Zincirin son halkası Trabzonspor Teknik Direktörü Ersun Yanal oldu.



Geçen sezonun 10. haftasında göreve gelen Ersun Yanal ile Trabzonspor ligi 6. sırada bitirdi. Bu sezon 20'yi aşkın transfer ile sezona giren Trabzonspor, Ersun Yanal yönetiminde 8 hafta liderlik koltuğunda oturdu. Ancak son haftalarda alınan kötü sonuçlar ve şampiyonluk iddiasının zayıflaması sonrasında Yanal bitime 5 hafta kala istifa etti.



Yanal'ın gidişinin ardından Turkcell Süper Lig'de sezona başladığı teknik direktörle devam eden 6 takım kaldı. Lider Sivasspor'da Bülent Uygun, Fenerbahçe'de Luis Aragones, Kayserispor'da Tolunay Kafkas, Ankaraspor'da Aykut Kocaman, Eskişehirspor'da Rıza Çalımbay ve şu anda düşme hattında bulunan İstanbul Büyükşehir Belediyespor'da Abdullah Avcı yoluna devam eden isimler. İstanbul Büyükşehir Belediyespor teknik direktörü Abdullah Avcı, 2006-07 sezonunun başından bu yana görevde ve bu 6 isim içerisinde en uzun süre görevde olan isim. Sivasspor Teknik Direktörü Bülent Uygun ise uzun süren menajerlik görevi sonrasında 2006 yılının Kasım ayında göreve gelmişti.



29. hafta sonunda Beşiktaş, Galatasaray ve Trabzonspor'un teknik direktör değiştirmesi sezonun ilginç ayrıntılarından biri oldu. Beşiktaş'ta Ertuğrul Sağlam'ın yerine 7. haftada Mustafa Denizli göreve geldi. Galatasaray'da sezon başında göreve gelen Michael Skibbe ise 21. hafta sonunda yerini Bülent Korkmaz'a bıraktı.