-ELDE KALAN YTL VE YKR'LER ADANA (A.A) - 14.02.2011 - Piyasada, değişim süresi 31 Aralık 2010 tarihinde sona eren 208 milyon 899 bin 126 lira tutarında 1 milyar 87 milyon 52 bin 136 adet YKr madeni para bulunduğu bildirildi. Merkez Bankası Kamuoyu ile İlişkiler Müdürlüğü İletişim ve Dış İlişkiler Genel Müdürlüğü yetkililerinden alınan bilgilere göre, 31 Aralık 2010 tarihi itibariyle emisyon hacmi tutar olarak 48 milyar 937 milyon 559 bin 941 liraya ulaştı. Emisyon hacmi içinde 355 milyon 10 bin 623 lira değerinde 25 milyon 327 bin 137 adet YTL banknot bulunduğu kaydedildi. YTL banknotların payının tutar olarak yüzde 0,73'e, adet olarak da yüzde 2,38'e gerilediği belirtildi. Tedavülden kaldırılan YTL banknotların 31 Aralık 2019 tarihine kadar Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası ve Türkiye Cumhuriyeti Ziraat Bankası şubelerinde değiştirilmeye devam edileceği hatırlatıldı. -MADENİ PARALAR- Bu arada, 31 Aralık 2010 tarihinde piyasada 946 milyon 768 bin 207 TL tutarında 3 milyar 65 milyon 581 bin 784 adet YKr ve Kr madeni para bulunduğu vurgulandı. Bunun 208 milyon 899 bin 126 TL tutarında 1 milyar 87 milyon 52 bin 136 adedinin 31 Aralık 2010 tarihinden sonra geçersiz olan YKr madeni paralardan oluştuğu ifade edildi. Buna göre, 31 Aralık 2010 tarihi itibarıyla dolaşımdaki madeni paraların tutar olarak yüzde 22,06'sı, adet olarak yüzde 35,46'sı YKr madeni paralar olduğu vurgulandı. -YTL VE YKR SÜRECİ- 2004 yılında Türk Lirasından 6 sıfırın atılmasıyla belirlenen geçiş dönemi sonucu Yeni Türk Lirası (YTL) ve Yeni Kuruş (YKr) 1 Ocak 2005 tarihi itibariyle tedavüle çıkarılmıştı. 4 Nisan 2007 tarihli Bakanlar Kurulu Kararı ile de 2 yıl süren geçiş döneminden sonra para birimindeki ''yeni'' ibaresi 1 Ocak 2009'da kaldırılmıştı. Bir yıllık birlikte tedavül döneminin sona ereceği 31 Aralık 2009 tarihine kadar YTL banknot ve madeni paraların değişimi tüm banka şubelerinde yapılmıştı. 1 Ocak 2010 tarihinden itibaren madeni paralar, 31 Aralık 2010 mesai bitimine kadar Merkez Bankası ve Ziraat Bankası şubelerinde değiştirilebildi.