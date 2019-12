-Elde kalan kurbanlıklara EBK sahip çıktı ANKARA (A.A) - 16.11.2011 - Kurban Bayramı sonrasında satılamayan, elde kalan kurbanlıklara Et ve Balık Kurumu talip olurken, bugüne kadar Kuruma 4 bin büyükbaş sığır kesimi için müracaat oldu. Et ve Balık Kurumu Genel Müdürü Bekir Ulubaş, Kurban Bayramı sonrasında satışlar, kurumun alımları ve et piyasası hakkında AA muhabirine değerlendirmelerde bulundu. Geçen yıl Kurban Bayramında 600 bin büyükbaş, 2 milyon civarında da küçükbaş hayvan kesildiğinin çeşitli kaynaklarca beyan edildiğini hatırlatan Ulubaş, bu yıl ise Kurban Bayramında Türkiye genelinde pazara yaklaşık 800 bin büyükbaş, 3 milyon da küçükbaşın kurbanlık olarak arz edildiğinin tahmin edildiğini bildirdi. Pazara hayvan getirenlerin çoğunluğunun getirdikleri hayvanın büyük bir kısmını sattıklarını satamadıkları sığırları, koyunları geri memleketlerine götürdüklerini anlatan Ulubaş, taşıma masrafları ve diğer masrafların doğal olarak karlarını azalttığını kaydetti. -''Satılamayan kurbanlıkları alıyoruz''- Yetiştiricinin elindeki satılmayan kurbanlıkları aldıklarına dikkati çeken Ulubaş, karkas kilogramını fire düşmeden sıcak tartı yaparak 14 liradan aldıklarını bildirdi. Et ve Balık Kurumunun Sakarya, Ankara Sincan, Yozgat, Van, Adana, Diyarbakır, Erzurum da bulunan kombinalarına bugüne kadar kurbanda satılmayan 4 bin büyükbaş sığır kesimi için müracaat olduğunu belirten Ulubaş, bunun 1000 başını kestiklerini, parasını peşin ödediklerini, diğerlerini de kesmeye devam ettiklerini söyledi. Hayvan yetiştiricilerini mağdur etmediklerini belirten Ulubaş, ''Bize müracaatı olan hiçbir besiciyi kapımızdan geri çevirmeyeceğiz'' dedi. -''Et fiyatları düşecek mi artacak mı?''- Kurban Bayramının hemen sonrasında et fiyatlarının nasıl seyredeceğinin sorulması üzerine de Ulubaş, şu değerlendirmede bulundu: ''Şu anda Et ve Balık Kurumu karkasın kilogramını 14 liradan alıyor, parasını peşin ödüyor, fire düşmüyor. Serbest piyasada ise fire düşülüyor fiyat da 15 lira civarında. Ben fiyatların bunun altında oluşacağını sanmıyorum. Kurban Bayramı sonrasında arz ve talep dengelenmiş durumda.'' -''Neden kurbanlık ithal edildi?''- Trakya bölgesi Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı tarafından hastalıktan ari bölge ilan edildiğini hatırlatan Ulubaş, Anadoludan kurbanlık geçişinin şartlara bağlandığını belirtti. Bu kapsamda istenilen sağlık belgelerini ibraz edemeyenlerin hayvanlarını Anadoludan Trakya tarafına geçiremediklerine işaret eden Ulubaş, kurbanlık açığı oluşmaması için Trakya bölgesinde satmak üzere Et ve Balık Kurumu Genel Müdürlüğünün Bakanlık tarafından kurban ithalatı için resmen görevlendirildiğini kaydetti. Bu görevlendirmeden sonra ihaleye çıktıklarını anlatan Ulubaş, Avustralya, Meksika ve Brezilyadan bizzat uzman veterinerlerin kurbanlık vasfı taşıyan erkek sığırları seçtiğini, bu ülkelerin dünya sağlık örgütlerinin en hastalıksız kabul ettiği ülkeler olduğunu söyledi. -''2 bin ithal kurbanlık satıldı''- İthal kurbanlıkların 2 bin adetini sattıklarını anlatan Ulubaş, kalanları taze et ihtiyacı için kestiklerini ifade etti. -''Desteklerle 2 sene içinde et açığı kapatılır''- Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığının hayvancılığa çok ciddi destekler verdiğini belirten Ulubaş, faizsiz hayvancılık kredilerinin ahırların, ağılların doluluk oranını artırdığını kaydetti. Geçen seneye göre küçükbaş ve büyükbaş hayvan sayısında artış olduğuna işaret eden Ulubaş, ''Bu destekler devam ederse Türkiye, 2 sene içerisinde et açığını inşallah kapatır. Kendi yaylamızda beslenen hayvanların etini tüketiciye sunarız'' diye konuştu. Et Üreticileri Birliği (ETBİR) Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Yücesan, Kurban Bayramında fazla miktarda hayvanın piyasaya arz edildiğini, Van'daki deprem, soğuk hava, ekonomik sıkıntılar gibi nedenlerle talebin beklenenden az olduğunu söyledi.