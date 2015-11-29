Elçi'nin öldürülmesinin ardından Diyarbakır'da olaylar çıktı

Diyarbakır Baro Başkanı Tahir Elçi'nin öldürüldüğü, 2 polis memurunun şehit olduğu saldırı ve Sur İlçesi'nde sokağa çıkma sokağa ilan edilmesinin ardından, bir grup Şeyh Said Meydanı'nda toplandı. PKK lehine slogan atan gruba polis gaz bombası ve tazyikli suyla müdahale ederek dağıttı.

Hürriyet’in habere göre, Sur İlçesi'nde yoğun patlama ve silah sesleri devam ederken operasyonun yapıldığı bölgeye AFAD ekipleri sevk edildi. Cadde başında ambulansların hazır bulunduğu operasyonlar Sur'da devam ediyor.

Kent merkezine sıçradı

Olaylar Diyarbakır'ın merkezi olan Yenişehir Mahallesi Afis Semti'ne sıçradı. Kentin en önemli caddesi Ekinciler Caddesi üzerine çıkan gruplar, caddeyi trafiğe kapatarak sloganlar attı. Polis gruplara gaz bombası ve tazyikli suyla müdahale etti. Bu sırada esnaf kepenklerini kapatırken, halkın da evlerine çekildiği görüldü. Yenişehir'in yanı sıra Bağlar İlçesi'nde de gruplar yolları barikatlarla kapatarak polisle çatışmaya girdi.

Baro açıklaması

Diyarbakır Barosu Yönetim Kurulu'ndan Tahir Elçisi'nin öldürülmesiyle ilgili yapılan yazılı açıklamada Elçi'nin daha önce Twitter'dan "1990'lı yıllardan bu güne JİTEM'ci ağababalarınıza ve generallerinize boyun eğmedim, sizden mi korkacağım" paylaşımına dikkat çekildi. Açıklamada şöyle denildi:"Baro Başkanımız sayın Tahir Elçi, kendisine yönelen tehditlere karşı bu sözlerle cevap vermişti. Meslek hayatı boyunca insan hakları alanında çalışmalar yapan, bu uğurda gözaltına alınıp işkence gören, cezaevinde yatan meslektaşımızı ve başkanımızı bugün alçakça bir suikast sonucunda kaybettik. Baro olarak biz bu saldırının faillerini tanıyoruz, biliyoruz. Failler 1990'lı yıllarda Kürt Aydın'ı Vedat Aydın'ın ölümü ile başlayan seri faili meçhul cinayetleri işleyenler, göz yumanlar ve yargı önüne çıkarmakta imtina edenlerdir. Meslek hayatının önemli bir bölümünü bu tür ağır insan hakları ihlallerini ve faili meçhul cinayetleri, yargısız infazları ortaya çıkarmakla geçiren Baro Başkanımız, maalesef bu karanlık güçlerin hedefi olmuştur. Bir televizyon programında sarf ettiği görüşleri nedeniyle, siyasal olarak linç edilen, yargı tarafından hukuk dışı bir şekilde hakkında soruşturma başlatılarak gözaltına alınan ve yurt dışına çıkışı yasaklanan başkanımızın katledilmesinde, bu sürecin aktörlerinin de payı vardır. Nitekim olaydan hemen sonra bir grup meslektaşımızın ve Cumhuriyet Başsavcısı'nın katılımı ile yapılacak olan olay yeri incelmesi, provake edilerek engellenmiştir. Baro olarak başkanımıza yönelik gerçekleştirilen bu suikastın aydınlatılması için her türlü girişimde bulunacağız, cinayetin takipçisi olacağız, konuya ilişkin detayları da daha sonra kamuoyu ile paylaşılaşacağız. Baro Başkanımız'a yönelik bu alçak saldırıyı kınıyor, ailesine ve baromuz üyelerine baş sağlığı diliyoruz."

Şehit polise tören

Sur'da düzenlenen silahlı saldırıda şehit olan polis memurunun Ahmet Çiftaslan olduğu belirtildi. Çiftaslan'ın Kahramanmaraş nüfusuna kayıt olduğu ve yarın kentte düzenlenecek törenin ardından memleketine uğurlanacağı belirtildi.

İzmir'de Tahir Elçi protestosunda 'kahrolsun PKK' gerginliği

Diyarbakır Barosu Başkanı Tahir Elçi'nin öldürülmesi, İzmir'de protesto edildi. Bir vatandaşın, 'Kahrolsun PKK, yaşasın Türk Milleti' diye bağırması üzerine bir süre arbede yaşandı.

İzmir Emek Demokrasi ve Barış Güçleri üyeleri Alsancak Kıbrıs Şehitleri Caddesi'nde bir araya gelerek Tahir Elçi'nin fotoğrafının yer aldığı pankart açtı ve üzerine avukat cübbesi bıraktı. Grubun slogan attığı sırada bir kişi, 'Kahrolsun PKK, yaşasın Türk Milleti' diye bağırınca gerginlik yaşandı. Gruptakilerin üzerine yürüdüğü şahıs, polislerin araya girmesiyle bir iş yerine sokuldu. Kalabalık, iş yerine sığınan kişinin üzerine yürümek istedi. Bu sırada polislerle eylemci grup arasında arbede yaşandı. İş yerine sığınan kişi polis ekipleri tarafından ifadesine başvurulmak üzere polis merkezine götürüldü.