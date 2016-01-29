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Elçin Sangu evleniyor mu?

Ünlü oyuncu, Yunus Özdiken'le 5 senedir aşk yaşıyor

29 Ocak 2016 21:03

Bir perakende şirketinde yöneticilik yapan Yunus Özdiken ile 5 yıldır aşk yaşayan Elçin Sangu’nun bu yaz dünyaevine gireceği iddia edildi.

Habertürk’ün haberine göre, son dönemin popüler oyuncusu Elçin Sangu’nun evleneceği iddia edildi. Bir perakende şirketinde yöneticilik yapan Yunus Özdiken ile 5 yıldır aşk yaşayan Sangu’nun bu yaz dünyaevine gireceği iddia edildi.

Ünlü oyuncunun sevgilisi Yunus Özdiken söylentileri yalanlarken “Uzun süredir beraberiz ve evlenmek için acele etmiyoruz” dedi.

Elçin Sangu bir röportajında erkek arkadaşı Yunus Özdiken ile ilgili olarak şu sözleri söylemişti:

Erkek arkadaşımın zekasına hayranım. Çok güzel bir üniversitede siyasal bilimler okumuş, master’ını yapmış. O da İzmirli ama İstanbul’da tanıştık. Her şeyden önce sıkıcı bir adam değil, komedi unsurları hayatının içinde hep var. O çok zeki, esprili, bana hitap eden, hayatımı geçirebileceğim biri. Tüm samimiyetimle söylüyorum ki, benim evrilmeme ve gelişmeme sebep oluyor.

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