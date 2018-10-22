Elçin Erkoç: "Golf adeta açık havada meditasyon"

\"Büyük firmalara çok teşekkür ediyoruz\"

\"Kıyasıya bir mücadele oldu\"

İSTANBUL,(DHA)

Geride bırakılan hafta sonu Kemer Country Golf Kulübü\'nde düzenlenen, iş ve spor dünyasının yoğun ilgi gösterdiği golf turnuvasından sonra ünlü reklamcı Elçin Erkoç; organizasyon, Türkiye\'de golfün gelişimi ve kendi hedefleri hakkında Demirören Haber Ajansı\'na (DHA) açıklamalarda bulundu.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı (TFF) Yıldırım Demirören, TFF Başkan Vekili Nihat Özdemir, Cavit Yıldız, Erhan Kamışlı, Kıvanç Oktay, Cemal Kalyoncu, Hakan Çarmıklı, Erdem Kıramer, Ali Nuri Türker, Serra Tokar ve Hamit Altıntop gibi birçok ünlü isimin katıldığı turnuvada yarışan isimlerden biri olan Elçin Erkoç bu sezon Limak Bodrum Golf Cup ve Pegasus Golf Challenge Turnuvası\'nda şampiyonluklar elde eden bir golfçü. Erkoç; Kemer Country Golf Kulübü\'nde bu yıl 4\'üncü kez düzenlenen Turkcell Platinum Golf Challenge hakkında, \"300\'e yakın aşkın oyuncu vardı. Kıyasıya bir mücadele oldu. Şansımız, sonbaharın son günlerinde golf oynamak için güzel bir gündü. Yağmur yağmadı. Güzel bir turnuva gerçekleştirdik\" diye konuştu.

\"GOLF ADETA AÇIK HAVADA MEDİTASYON\"

Katıldığı bir çok turnuvada şampiyonluklar elde ede Erkoç, yeni turnuvalar için ise, \"Şampiyonluklara ve çalışmaya devam. Golf doğada yapabileceğiniz en güzel spor. Hem formda kalarak, hem de bir yoga yapmak gibi, adeta açık havada meditasyon. Hem dinleniyorsunuz, hem de ciddi bir kalori harcıyorsunuz. En güzel sporlardan bir tanesi\" ifadelerini kullandı.

\"BÜYÜK FİRMALARA ÇOK TEŞEKKÜR EDİYORUZ\"

Golfe verilen destekten dolayı çok mutlu olduğunu ve bu desteğin sürmesi gerektiğine vurgu yapan Erkoç, \"Büyük firmalara çok teşekkür ediyoruz. Böyle turnuvalar düzenleyerek golf sporuna olan ilgiyi arttırıyor. Umarım devam eder. Çünkü golf Türkiye\'nin her yerinde oynanabilecek ve uçsuz bucaksız bir sürü yeşil sahalar yapılabilecek bir ülke. İnşallah büyük markaların desteği ve golfün gelişimi de devam eder\" şeklinde konuştu.

\"MÜCADELEYE DEVAM\"

Ünlü reklamcı Erkoç, golfte gelişimin sürekli olduğunu ve her zaman daha iyi olmak için devamlılığın gerektiği dile getirirken, \"Golf, kendinle yarışan bir spor aslında, hiç bitmiyor. Çalışmaya devam ediyorsunuz, çalıştıkça handikabınız düşüyor, handikabınız düştükçe de daha da zorlanarak oyun devam ediyor, mücadeleye devam\" dedi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

-Elçin Erkoç\'un açıklamaları

(FOTOĞRAFLI)

