-ELÇİLİKTEKİ ŞÜPHELİ PAKETTE DİPLOMATİK BELGE ROMA (A.A) - 29.12.2010 - Vatikan'daki ABD Büyükelçiliğinde bulunan şüpheli paketin içinden diplomatik belgelerin çıktığı bildirildi. Polis sözcüsü, "Paketten sadece diplomatik belgeler çıktı. Bu yanlış bir alarm" dedi. Vatikan'daki ABD Büyükelçiliğinde şüpheli paket bulunması üzerine bomba imha uzmanları olay yerine gönderilmişti. Roma'da geçen hafta İsviçre ve Şili'nin büyükelçiliklerine bombalı paketler yollanmış, meydana gelen patlamalarda 2 kişi yaralanmıştı. Sorumluluğu 'Enformal Anarşist Federasyonu'' adlı örgüt üstlenmişti.