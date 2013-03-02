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Elçilik saldırısında ölen güvenlik görevlisinin ailesine şeref madalyası

John Kerry, "Mustafa bizim için hayatını kaybetti" diyerek ailesine çok az kişiye verilen "Thomas Jefferson Star Madalyası"nı takdim etti

02 Mart 2013 10:40

ABD Dışişleri Bakanı John Kerry, ABD Ankara Büyükelçiliği'ne DHPK-C tarafından gerçekleştirilen saldırıda hayatını kaybeden güvenlik görevlisi Mustafa Akarsu'nun ailesine "Thomas Jefferson Star Madalyası" verdi. Elçilik bahçesine de Akarsu'nun anısına akarsu şeklinde bir havuz yapıldı.

ABD Dışişleri Bakanı John Kerry, “Mustafa bizim için hayatını kaybetti” diyerek ailesine çok az kişiye verilen “Thomas Jefferson Star Madalyası” ve Akarsu’nun ölümünde yarıya indirilen ABD bayrağını verdi.

Zeynep Şafak'ın Hürriyet'teki haberine göre, Kerry, Akarsu’nun ailesiyle biraraya geldi. Kerry törende, Mustafa Akarsu’nun gösterdiği kahramanlık dolayısıyla eşi Yasemin ve çocukları Sami ile Hilal’e, Beyaz Saray’ın çok az kişiye verdiği “Thomas Jefferson Star” madalyonunu takdim etti.

Kerry, törende yaptığı konuşmada şunları söyledi:

"Başınız sağ olsun. Akarsu adına büyükelçilik bahçesine yaptırılan çeşmeyi ziyaret ettim. Tıpkı Yasemin’in söylediği gibi huzur dolu bir yer. Mustafa’nın ani kaybının yasını hâlâ tutuyoruz. Yurt dışındaki Amerikan misyonlarında görev yapanlar milliyeti ne olursa olsun birbirine bağlıdırlar. Mustafa, bizim için hayatını kaybetti. Bu kapıları 20 yıldan fazla korudu. Sadece korumakla kalmadı, aynı zamanda kimseye boyun eğmedi. Mustafa, hem Türk halkının hem de Amerikan halkının gurur kaynağı oldu. Terörizm korkusu bu kapılara geldiğinde, Mustafa ve arkadaşları kahramanca hareket etti ve cesaretleriyle hayat kurtardı. Mustafa, bu kapıda hayatını kaybettiği gün benim de bakanlıkta ilk günümdü. Göreve başlarken yemin ettiğimde bu trajedi aklımda ve kalbimdeydi. Meslektaşınız Mustafa hayaller kuran biriydi. Ankara’daki hayatını ve işini sevdiği kadar geleceği de sürekli düşünüyordu.

Çocuklarına ABD’de eğitim fırsatı verme imkanı istiyordu. Mustafa bu planlarında o kadar istekliydi ki, bana söylendiğine göre arkadaşları ona bir lakap da takmışlardı. (Türkçe olarak) Yarı Amerikalı. Bugün onun bu hayalini gerçekleştirmek bizim görevimiz."

Kerry törende ayrıca, patlamada aynı kapıda görev yapan diğer güvenlik görevlileri Tuncay Avcı ve Şefik Soylu’ya da saldırıda olay yerinde bulunan gazeteci Didem Tuncay’ın hayatını kurtardıkları için "kahramanlık ödülü" verdi.

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