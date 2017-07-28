T24 LogoT24 Logo
Çevre

Elbeyli'deki Doğu Roma dönemine ait mozaikler için kurtarma çalışması yapılıyor

Kazı çalışması İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü tarafından yürütülüyor

28 Temmuz 2017 16:22

Kilis’in Elbeyli ilçesine bağlı Sağlıcak Köyü'nde kaçak kazı neticesi ortaya çıkan Doğu Roma dönemine ait mozaikler, İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü tarafından yürütülen kazı çalışıyla kurtarılmaya çalışılıyor.

CNN Türk'te yer alan habere göre çalışmaları incelemek için Elbeyli Kaymakamı Gülhani Ozan Sarı, İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Mustafa Bolat, İl Kültür ve Turizm Müdürü Abdullah Aldemir, Müze görevlileri, Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Oylum Höyük, Kazı Başkanı Doç Dr. Atilla Engin ve Köy Muhtarı D.Faruk Ağcabay bölgeye gitti.

Çalışmaları yerinde inceleyen heyet, ekibe başarı dileğinde bulunarak, bölgenin tarihi dokusunun ortaya çıkarılması ve turizm potansiyelinin arttırılması noktasında yapılan çalışmanın önemine değinerek, başta çalışanlar olmak üzere herkese teşekkürlerini ifade etti.

ETİKETLER

kazıhabermozaikDoğu Roma

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya’da siyasi reform: İktidar yeniden yapılandırılıyor...

"TOBB 8 yıldır AKP'nin kuruluşu gibi, TÜSİAD'ın sessizlik lüksü yok"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

Tarikat şeyhi Özbağ "Sünnet, 'geçinemeyenlerin gelirini indireceksin' diyor" demişti; naylon...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Sosyal medya ünlülerine 'seks karşılığı para teklif ediliyor'...

Eski MİT mensubu Enver Altaylı'nın bilgisayarından İlker Bağbuğ hakkında Gülen'e...

Bakan Albayrak: Emeklilik sisteminde ciddi bir reform yapma zamanı...

El konulan Şehir Üniversitesi'ni kuran Bilim ve Sanat Vakfı'na kayyım...

"Geleceğe Nefes kampanyası kapsamında dikilen 11 milyon fidanın yüzde 90'ı...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24